Задвижка на PN70 в глянцевом формате?

В глянцевом журнале "УНО Шер Ами" размещен материал «700 атмосфер». Журнал издается женским коллективом в Челябинске (ранее в Кургане) и отражает жизнь промышленности Урала в глянцевом формате. Убивают наивные детские вопросы типа что такое рынок арматуры, как выдержать арматуре 700 атмосфер, к чему стремиться, что делали, куда поставляли... и тд... На уровне только ключевых слов текст очень упрощен и примитивен.... не интересен для технарей... По данным издателей ставится задача создать летопись уральской промышленности. Зачем летопись в глянцевом формате? Не прощу ли было бы девочкам писать о девочках, а не о тяжелой промышленности, которая включает отрасль арматуростроения...

Комментарий МЦ ТПА по данным медиахолдинга «Область 45», 18 октября