Эксклюзивное интервью. Журнал ТПА провел брифинг с генеральным директором ООО «Астима» Евгением Юрьевичем Синодовым по знаменательному событию - открытию производства и дальнейшему развитию его компании

11 октября Группа Компаний АСТИМА отметила 8-летие своего создания запуском нового арматурного завода НПО АСТА в Подмосковном Воскресенске. Новое производство занимает сегмент регулирующих клапанов и специальной арматуры. В церемонии открытия приняли участие партнеры, дистрибьюторы, сотрудники компании, члены Торгово-промышленной палаты города Воскресенска и Московской области. Общая численность участников мероприятия 150 человек. Сейчас работа ведется на 2 площадках в Москве и Воскресенске. Предполагается полный перенос складов и производства в Московскую область. В Москве должна остаться офисная служба, бухгалтерия и коммерческие отделы.

Евгений Юрьевич, первый вопрос и просьба рассказать о Вашем новом предприятии НПО «АСТА», которое официально открыто 11 октября.

Прежде всего, нами планируется расширение отдела разработок и внедрения, который в свою очередь, является тем инструментом, который обеспечивает развитие компании, создавая новые изделия и модернизуя существующие. Номенклатура завода будет представлена прежде всего регулирующей и специальной трубопроводной арматурой.

В номенклатуре ГК появились новинки продукции. какие из них Вы считаете ключевыми сегодня для развития производства?

Наиболее активное развитие идет в направлении регулирующих клапанов. Здесь наши клапаны обладают преимуществом в том, что, имея промышленную конструкцию, и, соответственно, более высокое качество, по стоимости они могут конкурировать с «бытовыми» клапанами, предназначенными в лучшем случае для систем теплоснабжения. В то же время, говоря о дальнейшем развитии основной упор мы делаем на промышленные исполнения. Поэтому сейчас начинаем применять стеллитирование, которое позволит увеличить износостойкость для использования наших регулирующих клапанов на больших перепадах, а также для абразивных сред. Кроме того, мы запустили в производство наш клапан АСТА серии Р11 DN200, а в 2020 году планируем освоить выпуск регулирующих клапанов DN250 и DN300.

Что такое для Вас новый бренд Вашего НПО? Как бы Вы его описали в виде предложения: «АСТА........ - это.....(продолжить...)»

Товарный знак «АСТА» используется для выпускаемых нами регулирующих клапанов уже пять лет и зарекомендовал себя с положительной стороны. Поэтому мы приняли решение не только использовать его для другой производимой нами продукции, но и внести в название нашего завода – НПО АСТА. Для нас «АСТА – это промышленная трубопроводная арматура». Говоря «промышленная» подразумевается качественная продукция, предназначенная для интенсивной эксплуатации.

Есть ли сегодня по-Вашему ясные направления развития нашей отрасли? Что творится на арматурном рынке? Почему все стали заниматься регуляторами и прекратили открывать новые производства ШК и дисковых затворов?

Высокая конкуренция на рынке простой запорной трубопроводной арматуры и относительно небольшое количество видов этой арматуры приводит к тому, что заниматься ей становится менее интересно. Специалистов в регулирующей арматуре также существенно меньше. Поэтому не удивительно, что есть желающие заниматься этим направлением. Кроме того, видов регулирующей арматуры существенно больше по сравнению с запорной и, как правило, производители регулирующей арматуры не производят всё подряд, а специализируются на своём, наиболее освоенном, профиле. Например, кто-то на регуляторах давления на природный газ, а для кого-то интереснее регулирующие клапаны с электроприводами для теплоснабжения.

Много мнений и дискуссий по тотальному заполнению нашей промышленности китайской продукцией от сложной специальной арматуры до инженерной сантехники. Что будет с «китайской арматурой» в будущем? Ваш прогноз?

У российских производителей, на мой взгляд, есть все шансы для успешной работы в перспективе. Прежде всего это обусловлено ростом качества жизни и, соответственно, стоимостью рабочей силы в Китае. Средняя зарплата в Пекине сегодня 10000 Юаней, что в переводе на российские дензнаки составляет примерно 100000 рублей. А в Шанхае она ещё выше. Развитие Китая идёт опережающими темпами, но, вместе с тем, и себестоимость продукции растёт. Нужно ещё немного подождать. Вряд ли мы будем продавать им наши шаровые краны через пару лет, а вот регулирующие клапаны - вполне возможно.

Источник: МЦ ТПА, учредитель журнала ТПА, 16 октября