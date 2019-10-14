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11 октября Группа «АСТИМА» отметила 8-летие своего создания запуском нового арматурного завода НПО «Астима» в г. Воскресенске (Московская область)

14 октября, 2019 10

Новое производство занимает сегмент регуляторов давления и специальной арматуры. В церемонии открытия приняли участие партнеры, дистрибьюторы, сотрудники компании, члены Торгово-промышленной палаты города Воскресенска и Московской области. Общая численность участников мероприятия 150 человек. Сейчас работа ведется на 2 площадках в Москве и Воскресенске. Предполагается полный перенос складов и производства в Московскую область. В Москве должна остаться офисная служба, бухгалтерия и логистическое направление.

В журнале ТПА предполагается разместить фоторепортаж об открытии нового арматурного производства.

 

Источник: МЦ ТПА, 12 октября, суббота


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