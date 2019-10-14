11 октября Группа «АСТИМА» отметила 8-летие своего создания запуском нового арматурного завода НПО «Астима» в г. Воскресенске (Московская область)

Новое производство занимает сегмент регуляторов давления и специальной арматуры. В церемонии открытия приняли участие партнеры, дистрибьюторы, сотрудники компании, члены Торгово-промышленной палаты города Воскресенска и Московской области. Общая численность участников мероприятия 150 человек. Сейчас работа ведется на 2 площадках в Москве и Воскресенске. Предполагается полный перенос складов и производства в Московскую область. В Москве должна остаться офисная служба, бухгалтерия и логистическое направление.
В журнале ТПА предполагается разместить фоторепортаж об открытии нового арматурного производства.
Источник: МЦ ТПА, 12 октября, суббота