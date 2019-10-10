История арматуростроения в журнале ТПА. Готовится к печати вторая часть исследования Густава Райш - технического специалиста компании Profactor Armaturen GmbH «Сгон – долгожитель в мире сантехники»

Сгоны или как их раньше называли – длинные резьбы известны с середины XIX века, уже тогда они стали важным элементом в линейке резьбовых соединений. Их ассортимент в Европе значительно расширился на рубеже XIX-ХХ веков, тогда же сгоны начали завозить в Российскую Империю. Ещё до революции длинные резьбы активно применялись при монтаже сантехнических узлов, в сборке трубопроводов водоснабжения и парового отопления в частных домах и на производственных предприятиях. Где появились сгоны и как они адаптировались в России до и после революции 1917 года?

Появление и предназначение сгонов

Первые длинные резьбы начали производить в Западной Европе. Двести лет назад в Швейцарии зародилось промышленное производство соединительной арматуры из металла. Изначально сгоны и другие сантехнические изделия (уголки, тройники, крестовины, муфты, гайки) изготавливались для нужд машиностроения и применялись в паровых и газовых установках. В начале XIX века на железоделательных и сталелитейных заводах в Швейцарии арматуру из железа, меди и бронзы ковали вручную, поэтому первые соединения были невысокого качества. Некоторые различались по размеру, формам и весу. До технической революции резьбовые соединения развивались медленно. Однако с подъемом и стремительным ростом отрасли машиностроения металлическая арматура преобразовалась. Пик популярности и первая волна производства сгонов пришлась на эпоху технической революции и парового машиностроения – конец XIX и начало ХХ века. Именно тогда сила пара была обуздана и управлялась посредством металлических трубопроводных узлов. Пар из котла проходил по арматурным соединениям и приводил в движение паровозы, речные и морские суда, заводские и фабричные станки и другое оборудование. Для этого требовались качественные металлические соединения, в том числе длинные резьбы. Их изготовляли из железа и цветных металлов, но такие изделия были недолговечны и ненадежны, так как подвергались коррозии и окислению, быстро изнашивались и выходили из строя. Со временем сплавы совершенствовались, они становились прочнее и надежнее, а изделия из них стали использоваться не только в машиностроении, но и для сантехнических нужд.

Полный текст в ТПА №5, 2019. Объем 4 страницы А4.

Источник: МЦ ТПА, 10 октября, четверг