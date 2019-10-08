450 млрд рублей уйдет на модернизацию ТЭК для новой конверсии российского оборонно-промышленного комплекса начиная с 2015 года (читать внимательно - важно!!!)

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров на Российской энергетической неделе рассказал о работе по модернизации топливно-энергетического комплекса с помощью разработок российской "оборонки". "Обеспечением нефтегазового сектора оборудованием в рамках импортозамещения мы начали заниматься совместно с Минэнерго России. Речь о широкой номенклатуре промышленной продукции, на которую были наложены ограничения по поставке в нашу страну. С одной стороны это привело к сложностям для нефтегазового сектора, а с другой появился шанс или как принято говорить "челлендж" для наших предприятий. Тех предприятий, которые могут производить такое оборудование.

В предыдущие годы, я уж не беру 90-е и даже начало 2000-х, разрабатывали на основе НИРов, ОКРов образцы оборудования, которые потом "клали на полку" и они не были востребованы. Мы в этом убедились после того как результаты интеллектуальной деятельности стали ставить на учет, на баланс, передавая затем предприятиям, которые являлись исполнителями. Происходило это из-за того, что наши нефтегазовые компании, к сожалению, смотрели на западных производителей. С одной стороны это понятно - западные компании исторически производили качественную и современную технику, но наши предприятия не имели заявленного спроса. Поэтому в конце 2014 года мы с Минэнерго России, совместно с Александром Валентиновичем Новаком сформировали рабочую группу. Мы знаем расхожее мнение, что "если хочешь что-то завалить, то формируй совет или рабочую группу", но наша рабочая группа убедила в обратном. Мы тему не завалили, а наоборот - развили.

Начиная с 2015 года мы сформировали в общей рабочей группе еще 12 технологических направлений, подгрупп, которые были сформулированы и сформированы нефтегазовыми компаниями. Модератором каждой такой группы стал представитель нефтегазовой компании. С одной стороны это кажется иезуитским способом достижения цели, но с другой - реальный инструмент, когда модераторы приглашают представителей тех предприятий, которые заинтересованы в производстве импортозамещающей продукции. Подключались и научно-исследовательские организации. И в результате эта работа начала продвигаться. Причем если Президент поставил задачу по диверсификации в 2016 году, то мы начали активно привлекать предприятия ОПК уже с конца 2014 года. За это время было направлено более семи миллиардов рублей только со стороны российского бюджета. В первую очередь это субсидии, обеспечивающие льготные проценты по кредитам.

Фонд развития промышленности предоставлял предприятиям займы под пять процентов, а по некоторым приоритетным программам, по конверсии и под один процент, если предприятие предоставляет банковскую гарантию. Из семи с лишним миллиардов 57% получили предприятия оборонно-промышленного комплекса. По результатам прошедшего года общий объем рынка нефтегазового оборудования составил порядка 450 миллиардов рублей", - отметил министр.

Сайт TEK-OIL.RU, 7 октября 2019 года