Итоги Газового форума - 2019. Эмоции и прогнозы. Тезисы статьи в журнале ТПА

1. Нет Китая, но много (ВСЕ!!!) дочерних компаний ПАО ГАЗПРОМ. Что лучше не ясно. Также неясно тотальное отсутствие ОБЛГАЗОВ, которые в прошлые годы были представлены массово.

2. Нет крупных арматурных заводов, но есть много заводов-завозов из ближайших к Питеру регионов. Номенклатура стандартная: ШК, дисковый затвор, задвижка. Плохо, что до сих пор правильно слово ШАРОВОЙ КРАН не освоили, но... все впереди - форумов еще много будет.

3. Не приехал Миллер, но было много Бентли и много замов... и все чего-то ждали, думая о победе над Бенфикой - это главное в ПАО было 2 октября.

4. Главное достижение российского арматуростроения - арматура и оборудование для добычи нефти и газа на морском шельфе. Разработка для Малахита и Группы ОМЗ. В мире более 50 компаний эту продукцию освоили - пришла наша очередь.

5. Организация по уровню косяков зашкаливала. Деловая программа отдельно, банкет-фуршет на 900 человек отдельно, охрана отдельно.... Связи между организаторами никакой. У нас во время семинара тренировались барабанщики, которые решили имитировать взлетающий боинг громкий джаз в одном флаконе...

6. «Бейджи закончились!!!» - самая популярная фраза во время регистрации. В чем смысл приглашений и рекламы если напечатать бейджи - это проблема (Миллер отдыхает!)

7. В конце второго дня все карманы пиджака были забиты приглашениями на банкеты-фуршеты... Главная приманка не сработала, дармовая паленая водка не привлекла массы. Посещаемость явно хуже чем в прошлом году, и те массы что пришли в павильоны двигались со скоростью гоночной машины, сметая со стендов все что там лежит не увидев даже что это сметаемое...

8. Юрий Логанов выпустил новый диск своих песен и подарил мне (гендир Московского ЦКБА). Его пример - другим наука и прогноз. Как ушли все крупные производители арматуры и газового оборудования так и завершится эпопея Газового форума (песнями и плясками директоров арматурных фирм). Пример умершей ПСВэкспо всех деятелей от выставок вдохновил. Вперед на баррикады!

Дмитрий Грак, Питер, 4 октября, последний день