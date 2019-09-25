Подробности крупнейшей сделки в Европейской арматуре: «Vexve Oy», «DevCo» и «ARMATURY Group» создали арматурный провайдер с оборотом 100 миллионов евро

«DevCo Partners Oy», финская инвестиционная компания, стала новым владельцем компании «ARMATURY Group a.s.», передового чешского изготовителя промышленной арматуры • В результате сотрудничества «Vexve Oy», крупного изготовителя арматуры для теплофикации, который принадлежит «DevCo», и «ARMATURY Group» возникнет передовой европейский провайдер комплексных решений в области поставок промышленной арматуры • Юсси Ванганен, исполнительный директор компании «Vexve», станет исполнительным директором возникшей группы • «DevCo» - инвестор, имеющий высокую репутацию, который занимается долговременным созданием и развитием передовых мировых компаний на избранных специализированных рынках

Финская инвестиционная компания «DevCo Partners Oy» («DevCo») купила у ее учредителей компанию «ARMATURY Group a.s.» («ARMATURY Group»), передового чешского изготовителя. «DevCo» создаст передового европейского изготовителя и поставщика промышленной арматуры для широкого сектора энергетики за счет того, что объединит изготовителя арматуры для центральных энергетических сетей «Vexve Oy» («Vexve»), владельцем которой является «DevCo», с «ARMATURY Group».

В результате комбинации производственных программ «Vexve»и «ARMATURY Group»будет предлагаться обширное портфолио арматуры для широкого сектора энергетики с общим оборотом свыше 100 миллионов Евро. Юсси Ванганен, исполнительный директор «Vexve», станет исполнительным директором возникшей группы.Петр Грох будет продолжать работать в должности исполнительного директора компании «ARMATURY Group», местонахождение и завод-изготовитель которой останутся в Чешской Республике.

«Компания «ARMATURY Group» была создана в течение 20-и лет благодаря напряженной работе наших умелых сотрудников совместно с нашими заказчиками и другими заинтересованными сторонами. Для меня было чрезвычайным делом являться составной частью этой успешной истории, и я полагаю, что сейчас самое время для того, чтобы «ARMATURY Group» сделала следующий шаг. Я убежден, что «DevCo» является именно тем партнером, который продвинет компанию на более высокий уровень, и уверен, что дождусь успехов и в позиции инвестора», говорит Петр Голечек, бывший председатель правления «ARMATURY Group».

Мы почтены тем, что имеем возможность скомбинировать силы с «ARMATURY Group», которая из небольшой торговой фирмы регионального масштаба вырослав передового европейского изготовителя сложных решений в области промышленной арматуры для широкого энергетического сектора.За последние три года мы приобрели богатый опыт развития «Vexve», а у компании «ARMATURY Group» мы видим большой потенциал», говорит Отто Кукконен, вице-президент и один из партнеров-учредителей «DevCo».

«Vexve» и «ARMATURY Group» известны высоким качеством своейпродукции и стремлением предоставлять своим заказчикам самые лучшие в отрасли услуги. В результате объединения сил мы сможем использовать наше общее ноу-хау и расширять предложение продуктов и услуг как на существующих ключевых, так и на новых рынках. Мы очень воодушевлены возможностью создания передового европейского изготовителя и поставщика промышленной арматуры для широкого энергетического сектора», говорит Юсси Ванганен, исполнительный директор компании «Vexve».

Сайт ARMATURY Group (Чехия), 20 сентября