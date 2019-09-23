ДВА НОВЫХ СПРАВОЧНИКА ПО ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЕ ВАДИМА ПАВЛОВИЧА ЭЙСМОНТА, ИЗДАНИЯ 2019 ГОДА 

РЕГУЛЯТОРЫ, ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ

Книга содержит сведения по всем этапам создания газовых, паровых и жидкостных регуляторов, осуществляющих регулирование дросселированием потоков рабочих сред и работающих без постороннего источника энергии (в том числе и регуляторов прямого действия), а также подробно рассматривает вопросы их конструирования, испытаний, выбора, монтажа и особенности производства. Приведены примеры современных конструкций регуляторов и схем их применения. Во втором издании книги учтены замечания и предложения читателей первого издания, заменены недействующие стандарты, в раздел Испытания ведён материал о численном эксперименте. Намечены пути развития данного вида оборудования. Достоинством книги по-прежнему является её практическая направленность. Она предназначена для широкого круга специалистов, участвующих в прикладных исследованиях, конструировании, проектировании, испытаниях, производстве, монтаже и эксплуатации регуляторов и систем автоматического регулирования, а также студентов технических ВУЗов.

Трубопроводная предохранительная арматура, первое издание

Книга содержит сведения по всем этапам создания автоматически действующей газовой, па¬ровой и жидкостной предохранительной арматуры, защищающей системы трубопроводов, ёмкости и другие объекты от недопустимых превышений давления в технологических процессах ; подробно рассматривает вопросы её конструирования, испытаний, выбора, монтажа и особенности производства. Приведены примеры современных конструкций и схем их применения. Намечены пути развития рассматриваемых видов трубопроводной арматуры. Достоинством книги является её практическая направ¬ленность. Она предназначена для широкого круга специалистов, участвующих в прикладных исследованиях, конструировании, испытаниях, производстве, монтаже и эксплуатации описываемой арматуры и в проектировании технологических систем. Книга также может быть полезна студентам и молодым специалистам, изучающим системы безопасности и их оборудование.

Источник: МЦ ТПА, 23 сентября 2019 г.