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ДВА НОВЫХ СПРАВОЧНИКА ПО ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЕ ВАДИМА ПАВЛОВИЧА ЭЙСМОНТА, ИЗДАНИЯ 2019 ГОДА

23 сентября, 2019 5

ДВА НОВЫХ СПРАВОЧНИКА ПО ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЕ ВАДИМА ПАВЛОВИЧА ЭЙСМОНТА, ИЗДАНИЯ 2019 ГОДА

РЕГУЛЯТОРЫ, ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ

 

Книга содержит сведения по всем этапам создания газовых, паровых и жидкостных регуляторов, осуществляющих регулирование дросселированием потоков рабочих сред и работающих без постороннего источника энергии (в том числе и регуляторов прямого действия), а также подробно рассматривает вопросы их конструирования, испытаний, выбора, монтажа и особенности производства. Приведены примеры современных конструкций регуляторов и схем их применения. Во втором издании книги учтены замечания и предложения читателей первого издания, заменены недействующие стандарты, в раздел Испытания ведён материал о численном эксперименте. Намечены пути развития данного вида оборудования. Достоинством книги по-прежнему является её практическая направленность. Она предназначена для широкого круга специалистов, участвующих в прикладных исследованиях, конструировании, проектировании, испытаниях, производстве, монтаже и эксплуатации регуляторов и систем автоматического регулирования, а также студентов технических ВУЗов.

 

ДВА НОВЫХ СПРАВОЧНИКА ПО ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЕ ВАДИМА ПАВЛОВИЧА ЭЙСМОНТА, ИЗДАНИЯ 2019 ГОДА 

Трубопроводная предохранительная арматура, первое издание

 

Книга содержит сведения по всем этапам создания автоматически действующей газовой, па¬ровой и жидкостной предохранительной арматуры, защищающей системы трубопроводов, ёмкости и другие объекты от недопустимых превышений давления в технологических процессах ; подробно рассматривает вопросы её конструирования, испытаний, выбора, монтажа и особенности производства. Приведены примеры современных конструкций и схем их применения. Намечены пути развития рассматриваемых видов трубопроводной арматуры. Достоинством книги является её практическая направ¬ленность. Она предназначена для широкого круга специалистов, участвующих в прикладных исследованиях, конструировании, испытаниях, производстве, монтаже и эксплуатации описываемой арматуры и в проектировании технологических систем. Книга также может быть полезна студентам и молодым специалистам, изучающим системы безопасности и их оборудование.

Источник: МЦ ТПА, 23 сентября 2019 г.


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