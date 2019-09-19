ПРОГРАММА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СЕМИНАРА ЖУРНАЛА ТПА «Актуальные проблемы отрасли арматуростроения: контрафакт, кадры, демпинг цен и новое содержание вида трубопроводной арматуры», 2 октября, Санкт-Петербург, 14-00

14.00 ― 14.20 Открытие семинара. Вручение Специальной награды «Арматурный Оскар ТПА 2019»

в номинации «Самые влиятельные женщины в трубопроводной арматуре»

Вступительное слово. Информационная интеграция в отрасли арматуростроения как эффективное средство борьбы с контрафактом и демпингом цен при нестабильном спросе и резком кадровом кризисе

Д.Г.Грак, главный редактор международного журнала ТПА;

Стандартизация, аккредитация и сертификация, как инструменты обеспечения безопасности арматуры и защиты потребителей от подделок и фальсификата

С.Н. Дунаевский, Ю.И.Тарасьев, АО «НПФ «ЦКБА»;

Способы защиты от контрафакта. Основные признаки и отличия контрафактной и фальсифицированной продукции. Примеры защиты от контрафакта в арматуростроении

И.Т.Тер-Матеосянц, Исполнительный директор НПАА;

О процедурах подтверждения производства промышленной продукции на территории РФ

А.В.Кораблев, директор департамента продвижения экспертных услуг АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА»;

О борьбе с контрафактом электроприводов. Опыт ООО «ПРИВОДЫ АУМА» и Ассоциации производителей трубопроводных систем (АПТС) А.Ю. Гордиенко, ООО «ПРИВОДЫ АУМА», Е.В. Коваленко, АПТС, Москва Ремонт и контрафакт не совместимы. Решение проблемы контрафакта на предприятиях теплоэнергетики. Апанасюк Г.Д., Учебный центр ТГК-1, Санкт-Петербург; Влияние сырья на качество уплотнений. Система менеджмента качества компании "ИЛЬМА", как гарантия надёжности продукции для заказчиков

Клепцов И. П., технический директор ООО «ИЛЬМА»; Технология антифрикционных твердосмазочных покрытий MODENGY и эффективность её использования в арматуростроении

М.И.Прудников, ген. директор ООО «Моделирование и инжиниринг», Брянск

Об изменении содержания вида предохранительной арматуры и о виде

«Регулирующая арматура»

В.П.Эйсмонт, член ТК 259, конструктор, изобретатель

О классификации регулирующей арматуры

Ю.И. Тарасьев, АО «НПФ «ЦКБА»;

Биржа труда и актуальных контактов в арматуростроении, как эффективный отраслевой инструмент подбора и обучения кадров и защиты от контрафакта.

Горобченко С.Л., Маркетинговый центр ТПА, Санкт-Петербург.

16.45-17.30 Дискуссия. Выступления участников семинара и приглашенных специалистов

17.30 - 18.00 Фуршет и завершение работы семинара

Мероприятие пройдет в зале № 3.2 в павильоне Н,

РЕГИСТРАЦИЯ И ВХОД через Павильон G

Регистрация участников семинара

будет проходить в Пассаже, перед входом в павильон G,

КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» - КАК ДОБРАТЬСЯ?

НА АВТОМОБИЛЕ:

Ориентиры: поворот с Пулковского шоссе налево в тоннель на г. Пушкин - > далее движение по схеме

НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ:

1. ОТ М. МОСКОВСКАЯ

Автобус № 187a

Маршрут осуществляется только в дни проведения мероприятий.

Интервал движения: с 8:30 до 19:40, каждые 15 минут.

Стоимость проезда: 28 рублей, включая все льготы, предусмотренные законодательством.

Маршрутное такси № К-545,№ К-299

2. Бесплатные АВТОБУСЫ-ШАТТЛЫ в дни проведения мероприятий

Остановка общественного транспорта у дома №197 по Московскому проспекту.

Интервал движения: с 9:30до19:00, каждые 15 минут.

Источник МЦ ТПА, 17 сентября



