ПРОГРАММА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СЕМИНАРА ЖУРНАЛА ТПА «Актуальные проблемы отрасли арматуростроения: контрафакт, кадры, демпинг цен и новое содержание вида трубопроводной арматуры», 2 октября, Санкт-Петербург, 14-00

14.00 ― 14.20 Открытие семинара. Вручение Специальной награды «Арматурный Оскар ТПА 2019»
в номинации «Самые влиятельные женщины в трубопроводной арматуре»
Вступительное слово. Информационная интеграция в отрасли арматуростроения как эффективное средство борьбы с контрафактом и демпингом цен при нестабильном спросе и резком кадровом кризисе
Д.Г.Грак, главный редактор международного журнала ТПА;
Стандартизация, аккредитация и сертификация, как инструменты обеспечения безопасности арматуры и защиты потребителей от подделок и фальсификата
С.Н. Дунаевский, Ю.И.Тарасьев, АО «НПФ «ЦКБА»;
Способы защиты от контрафакта. Основные признаки и отличия контрафактной и фальсифицированной продукции. Примеры защиты от контрафакта в арматуростроении
И.Т.Тер-Матеосянц, Исполнительный директор НПАА;
О процедурах подтверждения производства промышленной продукции на территории РФ
А.В.Кораблев, директор департамента продвижения экспертных услуг АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА»;
О борьбе с контрафактом электроприводов. Опыт ООО «ПРИВОДЫ АУМА» и Ассоциации производителей трубопроводных систем (АПТС) А.Ю. Гордиенко, ООО «ПРИВОДЫ АУМА», Е.В. Коваленко, АПТС, Москва Ремонт и контрафакт не совместимы. Решение проблемы контрафакта на предприятиях теплоэнергетики. Апанасюк Г.Д., Учебный центр ТГК-1, Санкт-Петербург; Влияние сырья на качество уплотнений. Система менеджмента качества компании "ИЛЬМА", как гарантия надёжности продукции для заказчиков
Клепцов И. П., технический директор ООО «ИЛЬМА»; Технология антифрикционных твердосмазочных покрытий MODENGY и эффективность её использования в арматуростроении
М.И.Прудников, ген. директор ООО «Моделирование и инжиниринг», Брянск
Об изменении содержания вида предохранительной арматуры и о виде
«Регулирующая арматура»
В.П.Эйсмонт, член ТК 259, конструктор, изобретатель
О классификации регулирующей арматуры
Ю.И. Тарасьев, АО «НПФ «ЦКБА»;
Биржа труда и актуальных контактов в арматуростроении, как эффективный отраслевой инструмент подбора и обучения кадров и защиты от контрафакта.
Горобченко С.Л., Маркетинговый центр ТПА, Санкт-Петербург.
16.45-17.30 Дискуссия. Выступления участников семинара и приглашенных специалистов
17.30 - 18.00 Фуршет и завершение работы семинара
Мероприятие пройдет в зале № 3.2 в павильоне Н,
РЕГИСТРАЦИЯ И ВХОД через Павильон G
Регистрация участников семинара
будет проходить в Пассаже, перед входом в павильон G,
КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» - КАК ДОБРАТЬСЯ?
НА АВТОМОБИЛЕ:
Ориентиры: поворот с Пулковского шоссе налево в тоннель на г. Пушкин - > далее движение по схеме
НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ:
1. ОТ М. МОСКОВСКАЯ
Автобус № 187a
Маршрут осуществляется только в дни проведения мероприятий.
Интервал движения: с 8:30 до 19:40, каждые 15 минут.
Стоимость проезда: 28 рублей, включая все льготы, предусмотренные законодательством.
Маршрутное такси № К-545,№ К-299
2. Бесплатные АВТОБУСЫ-ШАТТЛЫ в дни проведения мероприятий
Остановка общественного транспорта у дома №197 по Московскому проспекту.
Интервал движения: с 9:30до19:00, каждые 15 минут.
Источник МЦ ТПА, 17 сентября