ПАМЯТКА УЧАСТНИКА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СЕМИНАРА ЖУРНАЛА ТПА «Актуальные проблемы отрасли арматуростроения: контрафакт, кадры, демпинг цен и новое содержание вида трубопроводной арматуры», 2 октября, Санкт-Петербург

1-4 октября, павильон G и H, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»

Научно-технический семинар

«Актуальные проблемы отрасли арматуростроения: контрафакт, кадры, демпинг цен и новое содержание вида трубопроводной арматуры»

2 октября (среда)

Мероприятие пройдет в зале № 3.2 в павильоне Н,

РЕГИСТРАЦИЯ И ВХОД через Павильон G

В конец комплекса, где много залов и эскалатор на 2-й этаж, идти не надо!!!

Регистрация участников семинара

будет проходить в Пассаже, перед входом в павильон G, на стойках регистрации на выставки

«РОС-ГАЗ-ЭКСПО», «КОТЛЫ И ГОРЕЛКИ», «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ – ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ»

с 13.15 – до 14.00

КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» - КАК ДОБРАТЬСЯ?

НА АВТОМОБИЛЕ:

Ориентиры: поворот с Пулковского шоссе налево в тоннель на г. Пушкин - > далее движение по схеме

НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ:

1. ОТ М. МОСКОВСКАЯ

Автобус № 187a

Маршрут осуществляется только в дни проведения мероприятий.

Интервал движения: с 8:30 до 19:40, каждые 15 минут.

Стоимость проезда: 28 рублей, включая все льготы, предусмотренные законодательством.

Маршрутное такси № К-545,№ К-299

2. Бесплатные АВТОБУСЫ-ШАТТЛЫ в дни проведения мероприятий

Остановка общественного транспорта у дома №197 по Московскому проспекту.

Интервал движения: с 9:30до19:00, каждые 15 минут.

Источник МЦ ТПА, 17 сентября