ПАМЯТКА УЧАСТНИКА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СЕМИНАРА ЖУРНАЛА ТПА «Актуальные проблемы отрасли арматуростроения: контрафакт, кадры, демпинг цен и новое содержание вида трубопроводной арматуры», 2 октября, Санкт-Петербург

1-4 октября, павильон G и H, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»
Научно-технический семинар
«Актуальные проблемы отрасли арматуростроения: контрафакт, кадры, демпинг цен и новое содержание вида трубопроводной арматуры»
2 октября (среда)
Мероприятие пройдет в зале № 3.2 в павильоне Н,
РЕГИСТРАЦИЯ И ВХОД через Павильон G
В конец комплекса, где много залов и эскалатор на 2-й этаж, идти не надо!!!
Регистрация участников семинара
будет проходить в Пассаже, перед входом в павильон G, на стойках регистрации на выставки
«РОС-ГАЗ-ЭКСПО», «КОТЛЫ И ГОРЕЛКИ», «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ – ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ»
с 13.15 – до 14.00
КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» - КАК ДОБРАТЬСЯ?
НА АВТОМОБИЛЕ:
Ориентиры: поворот с Пулковского шоссе налево в тоннель на г. Пушкин - > далее движение по схеме
НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ:
1. ОТ М. МОСКОВСКАЯ
Автобус № 187a
Маршрут осуществляется только в дни проведения мероприятий.
Интервал движения: с 8:30 до 19:40, каждые 15 минут.
Стоимость проезда: 28 рублей, включая все льготы, предусмотренные законодательством.
Маршрутное такси № К-545,№ К-299
2. Бесплатные АВТОБУСЫ-ШАТТЛЫ в дни проведения мероприятий
Остановка общественного транспорта у дома №197 по Московскому проспекту.
Интервал движения: с 9:30до19:00, каждые 15 минут.
Источник МЦ ТПА, 17 сентября