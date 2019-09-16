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У каждого свой рейтинг и свои номинации. Опрос работников нефтегаза: АО «БАЗ» лидер в номинации «Трубопроводная арматура»

16 сентября, 2019 9

12 сентября состоялась IX ежегодная конференция «Модернизация производств для переработки нефти и газа» (Нефтегазопереработка-2019). На конференции подвели итоги ежегодного прямого опроса нефтяников и газовиков и обнародовали победителей рейтинга 2018 года. Названы победители «Рейтинга производителей оборудования, катализаторов и инжиниринговых компаний для нефтегазопереработки»:

ОАО «Волгограднефтемаш» в номинациях «Реакторы», «Колонное оборудование», «Емкостное оборудование»

ОАО «Казанькомпрессормаш» (Группа ГМС) в номинации «Насосно-компрессорное оборудование»

Atlas Copco в номинации «Насосно-компрессорное оборудование»

ООО «Алитер-Акси» в номинации «Печное оборудование»

ООО НПЦ «АНОД» в номинации «Центробежные насосы»

GRUNDFOS в номинации «Центробежные насосы»

ООО «Бормаш» в номинации «Аппараты воздушного охлаждения»

 

АО «Благовещенский арматурный завод» в номинации «Трубопроводная арматура»

 

ООО «Ижевскхиммаш» в номинации «Теплообменное оборудование»

Alfa Laval в номинации «Теплообменное оборудование»

АО ПГ «Метран» в номинации «КиП и автоматика»

Endress+Hauser в номинации «КиП и автоматика»

OOO «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ» в номинации «Электротехническая продукция»

Legrand в номинации «Электротехническая продукция»

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект» в номинации «Инжиниринговые компании»

ООО «Ишимбайский специализированный химический з-д катализаторов» в номинации «Катализаторы» Axens S.A. в номинации «Катализаторы»

 

Полный рейтинг на сайте www.tek-r.ru


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