У каждого свой рейтинг и свои номинации. Опрос работников нефтегаза: АО «БАЗ» лидер в номинации «Трубопроводная арматура»

12 сентября состоялась IX ежегодная конференция «Модернизация производств для переработки нефти и газа» (Нефтегазопереработка-2019). На конференции подвели итоги ежегодного прямого опроса нефтяников и газовиков и обнародовали победителей рейтинга 2018 года. Названы победители «Рейтинга производителей оборудования, катализаторов и инжиниринговых компаний для нефтегазопереработки»:
ОАО «Волгограднефтемаш» в номинациях «Реакторы», «Колонное оборудование», «Емкостное оборудование»
ОАО «Казанькомпрессормаш» (Группа ГМС) в номинации «Насосно-компрессорное оборудование»
Atlas Copco в номинации «Насосно-компрессорное оборудование»
ООО «Алитер-Акси» в номинации «Печное оборудование»
ООО НПЦ «АНОД» в номинации «Центробежные насосы»
GRUNDFOS в номинации «Центробежные насосы»
ООО «Бормаш» в номинации «Аппараты воздушного охлаждения»
АО «Благовещенский арматурный завод» в номинации «Трубопроводная арматура»
ООО «Ижевскхиммаш» в номинации «Теплообменное оборудование»
Alfa Laval в номинации «Теплообменное оборудование»
АО ПГ «Метран» в номинации «КиП и автоматика»
Endress+Hauser в номинации «КиП и автоматика»
OOO «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ» в номинации «Электротехническая продукция»
Legrand в номинации «Электротехническая продукция»
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект» в номинации «Инжиниринговые компании»
ООО «Ишимбайский специализированный химический з-д катализаторов» в номинации «Катализаторы» Axens S.A. в номинации «Катализаторы»
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