СПРАВОЧНИК ОНИКСА. ЧАСТЬ 2. ИЗУЧАЕМ ОТВОДЫ С НУЛЯ

Для чего нужны отводы? Отвод стальной предназначен для монтажа труб в местах поворота, изгиба, изменения их диаметра.

Отводы применяются в следующих сферах:

- системы водоснабжения и водоотведения - теплосети - газопроводы - нефтепроводы - компрессорные и насосные станции

Какими методами производят отводы и как их маркируют? Стальные крутоизогнутые отводы изготавливают методом горячего и холодного штампования.

В качестве основных материалов используют различные марки стали. Отводы из стали 20, 09г2с, 12х18н10т и т.д. Вы всегда можете найти в наличии на складах ОНИКС.

Давление, с которым используют детали достигает 16 мегапаскаль.

Температура использования отводов:

Существует два типа отводов, которые отличаются друг от друга техническими характеристиками согласно нормативных стандартов. Отводы по типу 3 D имеют радиус изгиба (R) 1.5, в то время как детали типа 2 D – 1.0 DN. Также, следует выделить два вида исполнения отводов, один из которых (исп. 1) соответствует стандарту ISO 3419, а второе (исп. 2) – нормам ГОСТ. Давайте рассмотрим маркировку, которая, согласно стандартам, требуется для нанесения на отводы.

Маркировка может быть нанесена методом чеканки, краской или наклеена на отвод.

Пример: Рассмотрим данные обозначения на примере отвода сталь 20, тип 3 D, исполнение 2, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, 90 градусов:

Отвод 90-108х4-20 ГОСТ 17375-2001

Типоразмер и вес отвода вы можете посмотреть в ГОСТ. Также, на нашем сайте в карточке каждой товарной позиции указаны:

- сталь - ГОСТ - толщина (T) - наружный диаметр (D) - строительная длина (F) - диаметр допуск - вес отвода

Сайт ООО «ОНИКС», 4 сентября 2019 г.