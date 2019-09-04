Контроль ремонта фланцевых соединений сосудов, аппаратов и трубопроводов на опасных производственных объектах.

На одном из промышленных предприятий в рамках остановочного ремонта 2019 года АО «ИркутскНИИхиммаш» проведен супервайзинг (технический контроль) качества ремонта фланцевых соединений (в количестве 591 ед) сосудов, аппаратов и трубопроводов, эксплуатируемых в пяти цехах одиннадцати объектов в соответствии с Техническим заданием Заказчика. Согласно Техническому заданию специалистами АО «ИркутскНИИхиммаш» выполнены следующие работы:

а) подготовительные мероприятия, включающие в себя изучение технической документации технологических установок, составление базы данных фланцевых соединений, рабочей документации для выполнения технического контроля;

б) обучение персонала подрядчика работе с оборудованием по обслуживанию фланцевых разъемных соединений;

в) проверка наличия допусков у специалистов, осуществляющих ремонт установок (удостоверения по охране труда, удостоверения по промышленной безопасности и т.п.);

г) контроль наличия технологической оснастки и контрольно-измерительного инструмента;

д) ревизия фланцевых разъемных соединений оборудования (трубопроводов), включающая оценку состояния уплотнительных поверхностей, резьб штуцеров и фланцев, крепежа. Выдача рекомендаций по устранению выявленных дефектов (проточка и шлифовка, наплавка; восстановление резьб штуцеров и фланцев, рекомендации к замене);

е) контроль процесса ремонта оборудования (трубопроводов), включающий в себя:

– инспекцию подготовки фланцевых соединений к сборке;

– контроль соответствия прокладочного материала паспорту;

– выявление дефектов и предоставление рекомендаций по проточке, шлифовке или замене деталей фланцевых соединений;

– инспекцию правильности подбора крепежных деталей;

– выявление дефектов и предоставление рекомендаций по замене крепежных деталей;

– инспекцию правильности складирования и хранения крепежных деталей;

– инспекцию правильности установки прокладочных материалов (позиционирование, фиксирование прокладок);

– инспекцию соблюдения техпроцесса сборки фланцевых соединений (нанесение разметки, соблюдение схемы обтяжки);

– инспекцию соосности и параллельности фланцев;

ж) незамедлительная выдача корректирующих действий при обнаружении расхождений с требованиями нормативно-технической документации;

и) анализ причин пропусков во фланцевые соединения оборудования при проведении комплексных опрессовок и пуско-наладочных работ;

к) предоставление ежедневных отчетов о проделанной работе в рамках ремонтных штабов, составление сводного отчета;

л) предоставление итогового отчета с извлеченными уроками и рекомендациями к улучшению;

м) предоставление характеристик и итогового рейтинга подрядных организаций;

н) предоставление результатов технического контроля в виде электронной базы данных, совместимой с действующим программным обеспечением, установленным у Заказчика;

о) программное обеспечение, при помощи которого передаются данные, полученные в процессе независимого технического контроля (супервайзинга), обеспечивающие возможность выполнения следующих функций:

– возможность сортировки и отбора информации о фланцевых соединениях по различным параметрам (тип исполнения, диаметр, тип и размер прокладки);

– визуализация структуры объекта;

– сбор, фильтрация и хранение данных о проведенных ремонтах и обследованиях;

– отображение схем трубопроводов;

– анализ и оценка состояния оборудования для принятия решения о необходимых действиях;

– хранение истории выявленных дефектов, проведенных ремонтов и записей о состоянии фланцевых соединений, прокладок и крепежа.

Сайт АО «ИркутскНИИхиммаш», 4 сентября 2019 г.