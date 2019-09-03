Новый доклад ООО "Приводы АУМА" включен в проект программы семинара ТПА 2 октября (среда) в Санкт-Петербурге в рамках Деловой программы выставки РОС-ГАЗ-ЭКСПО (Международный газовый форум 2019).

Перечень пленарных докладов:

Стандартизация, аккредитация и сертификация, как инструменты обеспечения безопасности арматуры и защиты потребителей от подделок и фальсификата

С.Н. Дунаевский, Ю.И.Тарасьев, АО «НПФ «ЦКБА»;

Способы защиты от контрафакта. Основные признаки и отличия контрафактной и фальсифицированной продукции. Примеры защиты от контрафакта в арматуростроении

И.Т.Тер-Матеосянц, Исполнительный директор НПАА;

О процедурах подтверждения производства промышленной продукции на территории РФ

А.В.Кораблев, директор департамента продвижения экспертных услуг АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА»;

О борьбе с контрафактом электроприводов. Опыт ООО «Приводы АУМА» и Ассоциации производителей трубопроводных систем (АПТС) Анастасия Гордиенко, ООО «Приводы АУМА», Москва Влияние сырья на качество уплотнений. Система менеджмента качества компании "ИЛЬМА", как гарантия надёжности продукции для заказчиков

Клепцов И. П., технический директор ООО «ИЛЬМА»;

Технология антифрикционных твердосмазочных покрытий MODENGY и эффективность её использования в арматуростроении

М.И.Прудников, ген. директор ООО «Моделирование и инжиниринг», Брянск

Об изменении содержания вида предохранительной арматуры и о виде

«Регулирующая арматура»

В.П.Эйсмонт, член ТК 259, конструктор, изобретатель

О классификации регулирующей арматуры

Ю.И. Тарасьев, АО «НПФ «ЦКБА»;

Источник: МЦ ТПА, 3 сентября