САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ НА СЕМИНАРЕ ТПА. ТЕМА СЕМИНАРА: «Актуальные проблемы отрасли арматуростроения: контрафакт, кадры, демпинг цен и новое содержание вида трубопроводной арматуры»

Научно-технический семинар в рамках Деловой программы выставки «РОС-ГАЗ-ЭКСПО―2019»,

входящей в состав Петербургского Международного Газового Форума.

Место проведения: Санкт-Петербург, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ», Красный зал, Павильон G. Начало семинара 2 октября 2019 года в 14.00, регистрация – с 13:30. Организаторы: международный журнал ТПА, НПАА, ООО «ИЛЬМА», ООО «ФАРЭКСПО».

Стандартизация, аккредитация и сертификация, как инструменты обеспечения безопасности арматуры и защиты потребителей от подделок и фальсификата

С.Н. Дунаевский, Ю.И.Тарасьев, АО «НПФ «ЦКБА»;

Способы защиты от контрафакта. Основные признаки и отличия контрафактной и фальсифицированной продукции. Примеры защиты от контрафакта в арматуростроении

И.Т.Тер-Матеосянц, Исполнительный директор НПАА;

О борьбе с контрафактом электроприводов. Опыт ООО «Приводы АУМА» и Ассоциации производителей пластиковых труб (АППТ)

Анастасия Гордиенко, ООО «Приводы АУМА», Москва

О процедурах подтверждения производства промышленной продукции на территории РФ

А.В.Кораблев, директор департамента продвижения экспертных услуг АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА»;

Об изменении содержания вида предохранительной арматуры и о виде «Регулирующая арматура»

В.П.Эйсмонт, член ТК 259, конструктор, изобретатель

О классификации регулирующей арматуры

Ю.И. Тарасьев, АО «НПФ «ЦКБА»;

В СОКРАЩЕНИИ.

Источник: Международный газовый форум, журнал ТПА, 30 августа 2019 года