ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ СЕМИНАРА ТПА. ТЕМА: «Актуальные проблемы отрасли арматуростроения: контрафакт, кадры, демпинг цен и новое содержание вида трубопроводной арматуры»

Научно-технический семинар в рамках Деловой программы выставки «РОС-ГАЗ-ЭКСПО―2019»,

входящей в состав Петербургского Международного Газового Форума.

Место проведения: Санкт-Петербург, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ», Красный зал, Павильон G. Начало семинара 2 октября 2019 года в 14.00, регистрация – с 13:30. Организаторы: международный журнал ТПА, НПАА, ООО «ИЛЬМА», ООО «ФАРЭКСПО». Генеральный спонсор семинара: ООО «ИЛЬМА».

14.00 14.20 Открытие семинара. Вручение Специальной награды «Арматурный Оскар ТПА ― 2019» в номинации «Самые влиятельные женщины в трубопроводной арматуре»

Вступительное слово. Информационная интеграция в отрасли арматуростроения как эффективное средство борьбы с контрафактом и демпингом цен при нестабильном спросе и резком кадровом кризисе

Д.Г.Грак, главный редактор международного журнала ТПА;

Стандартизация, аккредитация и сертификация, как инструменты обеспечения безопасности арматуры и защиты потребителей от подделок и фальсификата

С.Н. Дунаевский, Ю.И.Тарасьев, АО «НПФ «ЦКБА»;

Способы защиты от контрафакта. Основные признаки и отличия контрафактной и фальсифицированной продукции. Примеры защиты от контрафакта в арматуростроении

И.Т.Тер-Матеосянц, Исполнительный директор НПАА;

О процедурах подтверждения производства промышленной продукции на территории РФ

А.В.Кораблев, директор департамента продвижения экспертных услуг АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА»;

Влияние сырья на качество уплотнений. Система менеджмента качества компании "ИЛЬМА", как гарантия надёжности продукции для заказчиков

Клепцов И. П., технический директор ООО «ИЛЬМА»; Технология антифрикционных твердосмазочных покрытий MODENGY и эффективность её использования в арматуростроении

М.И.Прудников, ген. директор ООО «Моделирование и инжиниринг», Брянск

Об изменении содержания вида предохранительной арматуры и о виде

«Регулирующая арматура»

В.П.Эйсмонт, член ТК 259, конструктор, изобретатель

О классификации регулирующей арматуры

Ю.И. Тарасьев, АО «НПФ «ЦКБА»;

16.45-17.30 Дискуссия. Выступления участников семинара и приглашенных специалистов по списку на время проведения (заявленные участники на 28 августа)

Организация входного контроля при приёмке по качеству трубопроводной арматуры Отделами экономической безопасности (ОЭБ САО) предприятий ПАО Газпром

ООО «Газпром переработка», г. Астрахань

Особенности ремонта и эксплуатации трубопроводной арматуры для предприятий ТЭК

АО «ТГК 1», Санкт-Петербург;

Биржа труда и актуальных контактов в арматуростроении, как эффективный отраслевой инструмент подбора и обучения кадров и защиты от контрафакта.

Маркетинговый центр ТПА

Источник: Международный газовый форум, журнал ТПА, 28 августа 2019 года