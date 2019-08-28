Завод «Нефтегазоборудование» (Самара) разработало новые типоразмеры трубопроводного оборудования ПЦТ для газопровода больших диаметров в Казахстане

В настоящее время ведутся активные работы по строительству новых стратегических объектов в Республике Казахстан, среди которых наиболее значимым стал магистральный газопровод «Сарыарка», предназначенный для газификации столицы Казахстана. Сейчас ООО «Завод «Нефтегазоборудование» находится в процессе исполнения своих обязательств по договору поставки на данный объект своего технологического оборудования.

Следует отметить, что при реализации этого проекта наши инженеры столкнулись с рядом нестандартных задач. В частности, для оборудования, предназначенного для эксплуатации на данном объекте, силами проектного отдела ООО «Завод «Нефтегазоборудование» была разработана новая модель пылеуловителя циклонного типа – ПЦТ-400. Эта разработка, адаптированная специально под указанный проект, расширила линейку размерного диапазона ПЦТ, изготавливаемых ранее на предприятии. ПЦТ-400 разработан на базе ПЦТ-300 и представляет собой более усовершенствованную конструкцию в сравнении с предыдущими разработками. Потребность в подобной модели ПЦТ с большим диаметром возникла в связи с проектными условиями мощности и заданному расходу газа, требующих от используемого оборудования большей пропускной способности. По словам наших разработчиков: «В настоящее время ООО «Завод «Нефтегазоборудование» успешно запустил в производство новую модель пылеуловителей циклонного типа ПЦТ-400. Пылеуловитель циклонного типа устанавливается на магистральных и технологических трубопроводах и используется в качестве первой ступени очистки природного газа от механических примесей и капельной жидкости».

Сайт ООО «Завод «Нефтегазоборудование», август 2019 года