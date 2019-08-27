Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил арматурный завод «Бёмер Арматура» в Караганде

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, прибывший с рабочей поездкой в Карагандинскую область, посетил ряд объектов специальной экономической зоны «Сарыарка». Знакомство с индустриальным потенциалом региона началось с ТОО «Бёмер Арматура», сообщает пресс-служба Акорды. Это не имеющее аналогов во всей Центральной Азии предприятие, изготавливающее шаровую запорную арматуру по немецким технологиям. Продукция данной марки востребована в нефтегазовом секторе и жилищно-коммунальном хозяйстве.
Сайт ТОО «Бёмер Арматура», 23 августа 2019 г.