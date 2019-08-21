«ГАЗПРОМ» ЗАПЛАНИРОВАЛ ДВА ГИГАНТСКИХ ПРОЕКТА ПО СОЗДАНИЮ КРУПНЕЙШЕГО газохимического комплекса НА ПОБЕРЕЖЬЕ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ

Российская компания «Газпром» обратилась к правительству с просьбой поддержать проекты комплекса по переработке и сжижению газа и газохимического комплекса, которые планируют разместить на побережье Балтийского моря/ Гигантский промышленный кластер будет построен в районе Усть-Луги на юго-западе Ленинградской области. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер попросил правительство поддержать проекты и присвоить им статус «имеющих общегосударственное значение для экономики». Соответствующее письмо было направлено премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву в начале июня. Как утверждает издание, подлинность документа подтвердил источник, близкий к одной из сторон переписки. Как отмечается, официальными комментариями газета не располагает. В письме Миллер также предложил вынести на обсуждение наблюдательного совета ВЭБа (ВЭБ.РФ — государственный инвестиционный банк РФ, финансирующий проекты развития экономики. — Sputnik) вопрос о финансировании начального этапа обоих проектов. Кроме того, в документе предлагается поручить Минфину проработать вопрос о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в капитал ВЭБ.

По данным газеты, Медведев направил резолюцию первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову и председателю ВЭБа Игорю Шувалову, в которой попросил подготовить предложения.

Согласно планам «Газпрома», крупнейший в России газохимический комплекс будет состоять из заводов по сжижению газа и газохимического предприятия. Ожидается, что промышленный кластер в Усть-Луге сможет перерабатывать до 45 миллиардов кубометров «жирного» газа (горючий газ с высоким содержанием этана. — Sputnik) в год. Комплекс будет выдавать более 19 миллиардов кубометров сухого газа, 13 миллионов тонн СПГ и более 2,2 миллиона тонн сжиженных углеводородных газов ежегодно.

Также планируется, что входящий в состав промышленного кластера газохимический комбинат позволит производить по три миллиона тонн этилена и полимеров каждый год. Как сообщает издание, партнером «Газпрома» по проекту выступит компания «Русгаздобыча», которая построит газохимический комбинат самостоятельно. Ожидается, что комплекс будет поэтапно введен в эксплуатацию в 2023–2024 годах.

В балтийских республиках динамика поставок российского газа разнится. В Латвии и Эстонии российский газ по-прежнему востребован, а Литва, наоборот, стремится сократить закупки и арендует с 2015 году терминал СПГ. Однако, несмотря на заявления об «энергетической независимости», Вильнюс продолжает закупать газ у России. Только за август Клайпедский терминал СПГ получил две поставки газа российского газа из Высоцка, где расположен завод СПГ, оператором которого является российская газовая компания «Новатэк».

Источник: газета «Ведомости», 15 августа.