КОНАР-Орион провел первые испытания обратного клапана DN 600 на стенде для испытаний криогенной арматуры для ПАО «НОВАТЭК»

В научно-техническом центре Промышленной группы КОНАР успешно завершились тесты на первом в России специализированном стенде испытаний трубопроводной арматуры для крупнотоннажных заводов по сжижению природного газа. Испытания проводились на обратном поворотном клапане Ду600 Ру50, изготовленном компанией «КОНАР-Орион» для проекта «Ямал СПГ».

Испытания на герметичность запорной криогенной арматуры были проведены при температуре до -196оС с разным уровнем давления. После прохождения всех тестов оборудование будет поставлено для работы в сверхнизких температурах на строительство 4-й технологической линии завода «Ямал СПГ». Проект предусматривает использование преимущественно отечественного оборудования и технологий. Чтобы наблюдать за ходом криогенных испытаний, в Челябинск приехал старший инженер–механик «Ямал СПГ» Виктор Бугаев.

— При реализации проекта мы столкнулись с тем, что в России недостаточно опыта и знаний в разработке и производстве криогенной арматуры, но самое главное — не было соответствующих криогенных стендов. Всё производство было размещено за рубежом, преимущественно в Италии, – отметил Виктор Бугаев. — Запуск в КОНАРе собственного криогенного стенда, позволяющего проводить испытания на такие размеры, — это очень большой шаг для развития отрасли СПГ. Сам стенд по техническим характеристикам и оснащению превосходит зарубежные аналоги и позволяет покрывать практически 90% номенклатуры криогенной арматуры.

Центр криогенных испытаний создан при участии мирового лидера в проектировании подобных стендов Ventil Test Equipment B.V. (Нидерланды). Значительный вклад в проект внес технологический партнер компании КОНАР – итальянский производитель трубопроводной арматуры Orion S.p.A. Благодаря их опыту и компетенциям освоение уникальной методики криогенных испытаний заняло всего 1 месяц.

— Мы последовательно реализуем соглашение о стратегическом партнерстве с ПАО «НОВАТЭК» в области локализации оборудования для заводов СПГ, — говорит директор по развитию АО «КОНАР» Арсений Дикий. – За последние годы на наших предприятиях проведена серьезная подготовка производства криогенного оборудования, что позволило нам стать поставщиком для проекта «Ямал СПГ». Напомним, год назад было подписано соглашение между АО «КОНАР» (Россия) и Ventil Test Equipment B.V. (Нидерланды) о создании центра испытаний криогенного оборудования, использующегося, в частности, в технологическом процессе сжижения природного газа. Подписание состоялось на форуме ПАО «НОВАТЭК», посвященном вовлечению российской промышленности в СПГ-проекты компании, с участием председателя правления ПАО «НОВАТЭК» Леонида Михельсона.

Сайт Группы КОНАР, 12 августа