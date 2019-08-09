Сенсационное слияние двух российских представителей австрийской компании Hawle в одно юридическое лицо ООО «ХАВЛЕ»

Группа Хавле Австрия приняла решение о слиянии двух дочерних компаний в России: ООО «Хавле-Севком» и ООО «Хавле Индустриверке». Вскоре Hawle в РФ будет представлена только одной компанией – ООО «Хавле». Слияние дочерних компаний является серьезным стратегическим решением и направлено на укрепление позиций Hawle в России, унификации отношений с клиентами, создание единой сбытовой и логистической сети, прозрачной и эффективной системы управления операциями. Объединение компаний откроет новые перспективы развития и позволит эффективно использовать компетенции обеих компаний на всей территории нашей страны. Для клиентов и партнеров это событие означает еще более высокий уровень обслуживания и полный доступ к логистическим, маркетинговым и сервисным ресурсам объединенной компании. Все контрактные обязательства перед партнерами и клиентами будут выполнены в полном объеме. Слияние проводится как реорганизация компаний в форме присоединения ООО «Хавле-Севком» к ООО «Хавле Индустриверке». Мы рассчитываем на завершение процедуры в 4 квартале 2019 года. После регистрации реорганизации наименование будет изменено на ООО «Хавле». Генеральным директором назначен Кузнецов Алексей Александрович, в настоящий момент занимающий пост генерального директора ООО «Хавле Индустриверке». Все ключевые сотрудники обеих компаний продолжат работу в объединенной компании.

История Hawle в России

Компания Hawle представлена на российском рынке с 1995 года. В этом году ООО «Севком» начинает продавать продукцию Hawle в Санкт-Петербурге и вскоре становится официальным дилером.

В 2005 году открыто представительство в Москве ООО «Хавле».

В 2011 году Hawle строит свой завод в г. Чаплыгине в Липецкой области.

В 2013 году в результате слияния сбытовой компании и производства образовалась единая компания ООО «Хавле Индустриверке» с центральным офисом и складом в Чаплыгине.

В 2015 году компания «Севком» вливается в холдинг Hawle и становится «Хавле-Севком». Таким образом у австрийской компании в России появляется две «дочки». ООО «Хавле-Севком» работает в Северо-Западном, Приволжском и Сибирском федеральных округах, а ООО «Хавле Индустриверке» – во всех остальных регионах.

В 2019 году начинается новая веха в истории Hawle в России – возрождение ООО «Хавле». Спустя годы компания возвращается к первоначальному названию уже в несколько раз больше, с собственным современным производством, обширной партнерской и клиентской сетью по всей России.

Сайт ООО «Хавле», 8 августа 2019 г.