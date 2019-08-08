ЧСГС разработал новую конструкцию дискового поворотного затвора

Дисковый затвор LD разработан для применения в тепловых сетях и на ответственных промышленных трубопроводах, в том числе на предприятиях нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. Конструкция с тройным эксцентриситетом обеспечивает наилучшую герметичность при любом направлении рабочей среды, а также отсутствие трения при открытии и закрытии диска. Исключив проблему стирания седла, мы увеличили ресурс затвора. За счет ребер жесткости дисковый затвор LD гарантирует герметичность и надежность.

Сайт ООО ЧСГС, 7 августа