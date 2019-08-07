ЧТО БУДЕТ ИСПОЛНЯТЬ В ГАЗПРОМЕ РОЛЬ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ? МЕЧЕЛ ОСВОИЛ ПОКОВКИ ДЛЯ ПОГРУЖНЫХ ГОЛОВОК глубоководной добычи нефти и газа, КОТОРЫЕ ВЫПОЛНЯЮТ РОЛЬ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ ПРИ БУРЕНИИ СКВАЖИН

Уральская кузница, дочка Мечел, выполняет заказ по изготовлению комплектующих для нефтедобывающего оборудования Газпрома в рамках Программы импортозамещения. В рамках контракта предприятие поставит 163 комплекта поковок. Завод изготавливает поковки, из которых в дальнейшем будут произведены погружные головки для глубоководной добычи нефти и газа. Эти детали выполняют роль запорной арматуры при бурении нефтяных скважин на континентальном шельфе. Ранее такие комплектующие в Россию поставляли производители США, Великобритании и Китая, освоение данного вида продукции позволит отказаться от закупок за рубежом. При выполнении данного непростого заказа Уральская кузница столкнулась с необходимостью освоить работу с новой маркой стали AISI 8630. Как рассказал главный металлург предприятия А Заев, из-за срочности заказа заводская лаборатория в кратчайшие сроки провела исследовательскую работу по подбору режима термической обработки этой марки для получения оптимальных механических свойств. Испытания показали, что подбор прошел успешно, продукция полностью соответствует требованиям заказчика, 1я часть готовых поковок уже отгружена. Газпром в течение многих лет системно ведёт работу по импортозамещению. Как в апреле 2019 г. А. Миллер сообщил Д. Медведеву, по итогам 2018 г. объём закупки отечественных видов оборудования и материально-технических ресурсов Газпромом составил 99,7% общего объёма закупки. При этом Газпром уже не 1й год демонстрирует 100%-ный объём закупки труб у российских производителей. Политика Газпрома в области импортозамещения способствует локализации производства иностранного оборудования на территории России и развивает промышленный потенциал российских регионов. Стандарт AISI - AISI (American Iron and Steel Institute) - Американский Институт Стали и Сплавов, разработавший собственную систему обозначения легированных и нержавеющих сталей. Данная система является наиболее часто применяемой в США и Европе. AISI - серия нержавеющих сталей являющаяся разновидностью легированных сталей, устойчивых к коррозии, температурным воздействиям, механическим и химическим повреждениям за счет содержания никеля (Ni), молибдена (Mo), марганца (Mn), титана (Ti) и хрома (Cr). Поставляются в виде труб, рулонов, арматуры, уголка, полосы и листового проката.Помимо бурения область применения данной стали очень обширна, ее применяют в топливной, химической, нефтеперерабатывающей, пищевой, медицинской промышленности и машиностроении

Источник : Neftegaz.RU, 6 августа 2019 г