1-4 октября 2019 г. в Санкт-Петербурге более 300 компаний и 10 000 специалистов газовой отрасли встретятся на выставке «РОС-ГАЗ-ЭКСПО», чтобы обсудить новейшие разработки в области строительства, эксплуатации и реконструкции газотранспортных систем

В выставке традиционно принимают участие лидирующие компании рынка, среди них: ООО «БРОЕН», ООО «ЭЛЬСТЕР ГАЗЭЛЕКТРОНИКА», Завод «Газпроммаш», Группа компаний «СервисСофт» ООО «МЕТЭКО», «Группа ПОЛИПЛАСТИК», ООО «ЦентрТехФорм», ООО «АВИТОН», АО «Энергомера».

Впервые в выставке «РОС-ГАЗ-ЭКСПО» примут участие АО «Агентство развития и инвестиций Омской области», НП «Центр кластерного развития Курганской области», ОАО «ПЕНЗКОМПРЕС- СОРМАШ», АО «Чувашторгтехника», ООО ПП «Мехмаш», ЗАО «Счётприбор», ООО ПК «Спецмаш» и др.

Во второй день выставки и Газового форума ПАО ГАЗПРОМ 2 октября пройдет конференция ТП по проблемам контрафакта, подготовки кадров и специальным проблемам отрасли арматуростроения.

В программу включена дискуссия по развитию рынка регулирующей арматуры. Также во время конференции состоится вручение Арматурных Оскаров за 2019 год самым влиятельным женщинам нашей отрасли.

Источник: МЦ ТПА, 2 августа 2019 г.