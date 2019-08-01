КАК ЭФФЕКТИВНОРАБОТАТЬ С ДИСТРИБЬЮТОРАМИ - ПРИМЕР ЕВРОПЕЙСКОГО АРМАТУРНОГО ЗАВОДА VEXVE

Тесное сотрудничество с надежными дистрибьюторами играет ключевую роль в деятельности быстро растущей на международном рынке компании. Один из многочисленных дистрибьюторов Vexve — компания Sfera Energy Solutions Srl, сотрудничество с которой продолжается уже более десяти лет. Длительное сотрудничество с самого начала было основано на прямом и открытом общении. Являясь поставщиком арматуры для централизованного отопления и охлаждения, компания Vexve должна быть для своих клиентов надежным и ответственным технологическим партнером. В сотрудничестве с надежными дистрибьюторами Vexve предоставляет своим клиентам обслуживание на протяжении всего жизненного цикла проекта — от проектирования до ввода в эксплуатацию.

Благодаря обширной дистрибьюторской сети бренды компании Vexve известны во всем мире.

В настоящее время торговая и дистрибьюторская сеть Vexve охватывает более 30 стран мира.

Для компании Vexve ее дистрибьюторы — источник ценной информации с различных рынков. «Широкий ассортимент продукции Vexve в сочетании со знанием ситуации на местном рынке позволяет нам с дистрибьютором совместно определить наилучшее и самое выгодное для клиента решение. Полученная от дистрибьютора информация имеет решающее значение в разработке новых решений для клиентов», — говорит региональный менеджер по продажам Майя Графе (Maja Grafe).

Общие цели определяют направление нашего сотрудничества

Одним из многочисленных дистрибьюторов Vexve является компания Sfera Energy Solutions Srl, работающая в области централизованного отопления и охлаждения. Эта компания уже десять лет является надежным дистрибьютором Vexve в Италии, а в прошлом году Sfera получила награду Vexve «Дистрибьютор года — 2018».

Рынок централизованного отопления и охлаждения постоянно меняется, поэтому часто отсутствует диалог между заказчиком и производителями оборудования. В силу этого важное значение имеет непрерывное сотрудничество между производителем и дистрибьютором. Компании Sfera удалось выделить и привлечь ключевых клиентов в Италии, а компания Vexve, со своей стороны, произвела хорошее впечатление своими нацеленными в будущее разработками. «Наша общая цель — предложить клиентам инновационные решения для энергетических сетей. Продукция Vexve отличается высоким качеством, поэтому мы с гордостью представляем бренды Vexve на итальянском рынке. Наше сотрудничество непрерывно развивается на протяжении многих лет, что позволяет реализовать грандиозные проекты в Италии», — говорит Франческо Беретта (Francesco Beretta), генеральный директор компании Sfera Energy Solutions.

Ответственность является основой всей коммерческой деятельности Vexve, и это также налагает обязательства на официальных дистрибьюторов компании. При заключении договоров с официальными дистрибьюторами они обязуются в рамках соглашения соблюдать этические нормы Vexve (Кодекс корпоративной этики).

«Наши дистрибьюторы представляют нас на своих собственных рынках, поэтому так важно, чтобы наши ценности и методы работы совпадали», — говорит Майя Графе, региональный менеджер по продажам.

В повседневной работе компании Sfera также важно придерживаться общих ценностей и выполнять обязательства.

«Лучшая сторона работы с Vexve — это персонал, с которым мы разделяем общие ценности. Мы ценим и уважаем наших клиентов, а также все, что нас окружает», — говорит Франческо.

Сайт компании Vexve, 30 июля 2019 г.