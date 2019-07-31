С помощью денег из Китая на Курганском арматурном заводе планируют выпускать нефтегазовое оборудование и организовать новую выставку по арматуре. А где Курганский кластер арматуростроения?

29 июля, Курган с рабочим визитом посетила делегация из Китая. Представители компании, которая занимается производством нефтегазового оборудования, побывали на предприятиях «Курганприбор», «Кургандормаш», Курганском арматурном заводе и встретились с врио губернатора региона Вадимом Шумковым. От Курганской области — кадры, площади и поддержка. Китайская сторона предоставит технологию производства и инвестиции. Правительство Зауралья, курганские промышленники и компания «Интлеф» из Шанхая договорились о сотрудничестве. Представители китайской компании планируют запустить в Зауралье производство нефтегазового оборудования. Это буровые установки, установки для ремонта скважин, устьевая арматура и многое другое.

- Регион выбран правильно, - подчеркнул во время беседы врио губернатора Зауралья Вадим Шумков. - По тарифам мы сейчас сравняемся с соседними регионами. Если у вас будет развитие, то готовы предложить вам площадку на территории опережающего развития. Можно будет строить новое предприятие с пакетом налоговых льгот.

Разместить новое производство китайские коллеги хотят на площадях Курганского арматурного завода, который входит в холдинг «Курганприбор».- Сейчас, действительно, идут реальные шаги на восстановление былой мощи бывшего завода «Икар», а ныне Курганского арматурного завода. Я думаю, если половина тех договоренностей, о которых мы переговорили с нашими коллегами, будет исполнена — то это уже реальный шаг к возрождению былой мощности арматурного завода , - подчеркнул председатель Совета директоров АО «НПО «Курганприбор» Сергей Муратов.

Есть договоренности по созданию на арматурном заводе инвестплощадки. Это значит - налоговые послабления и льготные тарифы на электроэнергию, что позволит разворачивать литейное производство. Это не будет старый завод «Икар». Это будет абсолютно новое арматурное предприятие, которое будет обладать другими компетенциями, гораздо выше. Завод будет выпускать продукцию уже мирового уровня, - добавил Муратов. - И будем предлагать ее нашим российским коллегам.

Компания «Интлеф» работает с Саудовской Аравией, Арабскими Эмиратами, Ираном, Ираком и другими странами. Мы познакомились с заводами и продукцией, которую они выпускают. Это наш ответный визит в Курганскую область после майской встречи в Шанхае, - сказал президент компании «Интлеф» Хэ Шицун. - После знакомства с продукцией и встречей с главой региона у нас есть предварительные договоренности с нашими партнерами по сотрудничеству в нефтегазовой отрасли. На встрече также обсудили проведение ежегодной нефтегазовой выставки в Кургане. По задумке, в ней будут принимать участие ведущие компании, заключаться договоры о сотрудничестве.

Источник: служба информации «Область 45», 30 июля, Курган