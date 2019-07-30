Будут созданы новые нормы промышленной безопасности, содержащих актуализированные требования, разработанные с учётом риск-ориентированного подхода и современного уровня развития машиностроения

Виды деятельности в области промышленной безопасности регулируются действующим в настоящее время федеральным законом (ФЗ) № 116 от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Соответственно участники этой сферы деятельности подлежат контролю и надзору, выполняемым федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности – Ростехнадзором (РТН). В настоящее время РТН подготовлен проект (https://regulation.gov.ru/projects/List/-AdvancedSearch#departments=32) ФЗ о промышленной безопасности (http://hm.irk.ru/?p=1488 ), призванный заменить вышеназванный ФЗ № 116.

Данная инициатива предпринята в разрезе плана Правительства по реформированию контрольно-надзорной деятельности в РФ, закон о которой должен вступить в силу с 1 января 2021 года. Также планом предусматривается подготовка новой структуры нормативного регулирования для каждой сферы общественных отношений или вида контроля, актуализация и систематизация обязательных требований, в том числе в отдельных сферах.

План мероприятий («дорожная карта») по реализации механизма «регуляторной гильотины» разработан во исполнение поручения Президента России по реализации Послания Федеральному Собранию от 20 февраля 2019 года (№Пр-294 от 27 февраля 2019 года, подпункт «б» пункта 3).

Президент России поручил Правительству при участии ведущих деловых объединений предпринимателей обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих отмену с 1 января 2021 года всех нормативных правовых актов, устанавливающих требования, соблюдение которых подлежит проверке при осуществлении государственного контроля (надзора), и введение в действие новых норм, содержащих актуализированные требования, разработанные с учётом риск-ориентированного подхода и современного уровня технологического развития в соответствующих сферах.

Для реализации механизма «регуляторной гильотины» для федеральных органов исполнительной власти разработана Методика исполнения плана мероприятий («Дорожной карты»), которые согласно этому документу должны:

– сформировать постоянно действующую группу (проектный офис) и определить ответственного исполнителя, отвечающего за координацию работы по исполнению "Дорожной карты” внутри ведомства;

– обеспечить внесение в Правительство Российской Федерации новой структуры нормативного регулирования (в том числе перечня планируемых к принятию нормативных правовых актов) для каждой сферы регулирования;

– обеспечить выполнение процедуры общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов в установленном порядке на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет” (regulation.gov.ru) в соответствии с положениями Постановления Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. N 851;

– обеспечить проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов в установленном порядке в соответствии с Правилами, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. N 1318;

– направлять соответствующие проекты актов, а также подготовленную модель новой структуры нормативного регулирования в соответствии с пунктом 17.3 указанной методики для каждой сферы общественных отношений в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, являющийся проектным офисом реализации "регуляторной гильотины”;

– обеспечить участие полномочных представителей федерального органа исполнительной власти в рамках экспертных обсуждений представленных документов с бизнесом и Экспертным советом при Правительстве Российской Федерации в рамках рабочих групп по реализации механизма "регуляторной гильотины”.

– внести в Правительство Российской Федерации: 1) модель новой структуры нормативного регулирования, сформированную по итогам обсуждения с экспертным и бизнес-сообществом и согласованную с Минэкономразвития России и Минюстом России; 2) проекты федеральных законов и подзаконных актов, содержащих актуализированные обязательные требования, подготовленных с учетом обсуждения с экспертным и бизнес-сообществом, и расчеты затрат капитального и текущего характера, которые подконтрольные субъекты будут нести в целях соблюдения обязательных требований, подготовленные во взаимодействии с ведущими объединениями предпринимателей и отраслевыми союзами (ассоциациями).

Сайт АО «ИркутскНИИхиммаш», 29 июля 2019 г.