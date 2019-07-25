Что необычного видит робот-сканер внутри проточной части корпуса шарового крана, когда тестирует состояние тепловых сетей

В Новосибирске энергетики проводят внутритрубную диагностику тепломагистралей города с помощью телеуправляемого диагностического комплекса – робота – сканера, сообщают в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» (СГК). Передвигаясь внутри трубы, комплекс сканирует трубопровод сразу тремя способами: визуальным, магнитным и ультразвуковым. Робот выявляет коррозионные повреждения и деформации трубы — вмятины, разрывы, а также определяет остаточную толщину стенки трубопровода. Далее прибор передает информацию в мобильную лабораторию для обработки. После диагностики выдаются рекомендации для проведения ремонта теплосетей. Комплекс уже обследовал более 600 метров теплотрассы на подступах к Коммунальному мосту. Сейчас робот проверяет состояние теплосетей, проходящих через Горский жилой массив. В целом робот-сканер в этом году обследует 2 600 метров трубопровода магистральных теплосетей.

Сайт Новое в энергетике, наука , 24 июля 2019 г.