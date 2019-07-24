ТПА приглашает. Технический визит на производственную площадку крупнейшего потребителя арматуры и приводов Ставролен (ЛУКОЙЛ) в г.Буденовск 11-12 декабря 2019 года

В связи с большим количеством запросов и ограниченным количеством мест – изменились условия участия в техническом визите на производственную площадку Ставролен (ЛУКОЙЛ). Визит состоится в рамках программы ежегодного конгресса и выставки «Полимеры России и СНГ: строительство и модернизация заводов» (Минеральные воды – Пятигорск, 11 - 12 декабря 2019 г.). В мероприятии принимают участие 250+ руководителей крупно- и среднетоннажных полимерных предприятий России и СНГ. Стратегический партнёр мероприятия – Ставролен (ЛУКОЙЛ). Бронзовые спонсоры: SIAD, PILLER, ЭнТехМаш, АллитерАкси. До 26 июля действует 10 % скидка на все формы участия, не упустите возможность присоединиться к коллегам! Скидка не распространяется на участие в техническом визите. Среди глав зарегистрированных делегаций:

· Михаил Юрин, Генеральный директор, ПОЛИЭФ

· Дмитрий Владимиров, Генеральный директор, Сибур-ПЭТФ

· Шухрат Асланов, Генеральный директор, Шуртанский газохимический комплекс

· Игорь Безух, Генеральный директор, КАО Азот

· Сергей Штепа, Генеральный директор, соучредитель, МЕТАКЛЭЙ

· Айрат Сафин, Директор завода этилена, Казаньоргсинтез

· Павел Кочнев, Директор, ПИ СОЮЗХИМПРОМПРОЕКТ

· Николай Юшкевич, Заместитель директора, Полимир

· Сергей Назаров, Директор по развитию технологий, СИБУР Тобольск

· Марат Магсумов, Директор по производству, Сибур-Химпром

По возникшим вопросам, а также для получения дополнительной информации, свяжитесьпо контактным данным в подписи.

Милана Ставная, Продюсер проекта

Tel: +7 495 109 9 509

Fax: +44 207 231 1600

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