12 сентября в Москве состоится награждение победителей в номинациях: трубопроводная арматура, насосно-компрессорное оборудование, емкостное оборудование и др.

12 сентября по адресу: Москва, Тверская, 22, отель InterContinental, состоится девятая ежегодная конференция «Модернизация производств для переработки нефти и газа». Представители нефтегазовых компаний информируют о реализуемых проектах, возможностях для отечественных поставщиков и подрядчиков, выступают в дискуссиях, отвечают на вопросы участников. В рамках конференции проводится секция: «Внедрение цифровых решений на предприятиях нефтегазопереработки и нефтегазохимии». Большое внимание будет уделено темам: применения новых технологий в управлении технологическими процессами и моделировании; разработки платформ управления эффективностью нефтегазопереработки и сбыта; повышения операционной эффективности компании; технологии 4.0 для повышения энергоэффективности; развития инструментов обеспечения кибербезопасности; применения роботов и БПЛА. По итогам опроса нефтегазовых компаний состоится награждение победителей в номинациях: реакторы, колонное оборудование, насосно-компрессорное оборудование, печное оборудование, центробежные насосы, емкостное оборудование, аппараты воздушного охлаждения, трубопроводная арматура, теплообменное оборудование, КИП и автоматика, электротехническая продукция, инжиниринговые компании, катализаторы.

Сайт «Инвестиционные проекты в российском ТЭК», 22 июля.