Арматурный завод «Темпер» расширяет производство и набирает людей на рабочие специальности: сварщик, токарь-универсал, маляр, газорезчик и др.

В связи с расширением производства в ООО «Темпер» требуются: сварщики, токари универсалы (можно по совместительству), помощники токаря, маляры, газорезчики. Работы много, скучать не придётся, и оплата труда стабильно и достойно!

Справочно:

Ассортимент шаровых кранов предприятия включает в себя условные диаметры (DN) от 15 до 500 мм, с условным давлением (PH) от 0,4 Мпа, с диапазоном рабочих температур от -60 до +200*С. Спектр типов присоединения также разнообразен: резьбовое, приварное, фланцевое, комбинированное соединение.

Завод производит шаровые краны с 2014 года, в данный момент объём выпуска достиг более 30000 изделий в месяц. 13 июня состоялось историческое событие в жизни завода - выпущен первый миллион шаровых кранов.

Страница Сергея Доронина в Facebook, 17 июля 2019 г.