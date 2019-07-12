Новая уникальная конструкция ремонтопригодных дисковых поворотных затворов V-AXX® (ПЕНТАКС) с пятерным смещением

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
Уникальная обработка седла, увеличивающая количество рабочих циклов
«Плавающий» диск
Возможность применения доработки диска (ORCA®) для предотвращения кавитации
Линейная расходная характеристика потока
Сухой вал в подшипнике, что предотвращает его заклинивание и скручивание
Разнообразные виды уплотнения диска (инконель, графит, фторопласт)
Герметичность для среды – высокотемпературный кислород (600°С)
Уникальная конструкция крышки, стойкая к гидравлическим ударам
Повышенная пропускная способность по сравнению с другими конструкциями затвора (более чем на типоразмер)
Минимизирован застойный участок
Любое расположение затвора на трубопроводе
Условные диаметры Ду50 – Ду2000
Условное давление Ру10 – Ру160
Температура -270°С - + 1800°С
Возможность использования затворов в качестве запорной, регулирующей и отсечной арматуры
Седло корпуса из инконеля (стандарт)
Седло корпуса из стеллита (опция)
Минимальный крутящий момент по сравнению с другими конструкциями затворов
100%-ная герметичность, в том числе при криогенных средах
Оптимальная форма диска, минимизирующая давление на вал
100%-ная герметичность в обоих направлениях
Минимальная сила трения между диском и уплотнением по сравнению с другими конструкциями затворов, что уменьшает стоимость привода
Сайт компании АО «ПЕНТА-АРМ», июнь 2019 г.