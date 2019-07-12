Новая уникальная конструкция ремонтопригодных дисковых поворотных затворов V-AXX® (ПЕНТАКС) с пятерным смещением

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Уникальная обработка седла, увеличивающая количество рабочих циклов

«Плавающий» диск

Возможность применения доработки диска (ORCA®) для предотвращения кавитации

Линейная расходная характеристика потока

Сухой вал в подшипнике, что предотвращает его заклинивание и скручивание

Разнообразные виды уплотнения диска (инконель, графит, фторопласт)

Герметичность для среды – высокотемпературный кислород (600°С)

Уникальная конструкция крышки, стойкая к гидравлическим ударам

Повышенная пропускная способность по сравнению с другими конструкциями затвора (более чем на типоразмер)

Минимизирован застойный участок

Любое расположение затвора на трубопроводе

Условные диаметры Ду50 – Ду2000

Условное давление Ру10 – Ру160

Температура -270°С - + 1800°С

Возможность использования затворов в качестве запорной, регулирующей и отсечной арматуры

Седло корпуса из инконеля (стандарт)

Седло корпуса из стеллита (опция)

Минимальный крутящий момент по сравнению с другими конструкциями затворов

100%-ная герметичность, в том числе при криогенных средах

Оптимальная форма диска, минимизирующая давление на вал

100%-ная герметичность в обоих направлениях

Минимальная сила трения между диском и уплотнением по сравнению с другими конструкциями затворов, что уменьшает стоимость привода

Сайт компании АО «ПЕНТА-АРМ», июнь 2019 г.