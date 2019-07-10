Сильфонные компенсаторы в судостроении: как формировался рынок

На корабле малозначительных комплектующих не бывает. Трубопроводы – не исключение. Они постоянно подвержены разрушающим воздействиям: высокой температуре проводимых сред, давлению, коррозии и вибрации. Однако есть изделия, специально предназначенные для снижения негативного эффекта от этих процессов – сильфонные компенсаторы. Компенсаторы применяются в любых отраслях, где есть трубопроводы: от энергетической отрасли (в том числе атомной) до автопрома. И, конечно, в составе трубопроводов кораблей и судов ВМФ.

Наглядно иллюстрирует критическое значение этих комплектующих авария 1981 года на дизельной подлодке БС-486 "Комсомолец Узбекистана". "При очередном всплытии в надводное положение была дана команда на пуск дизеля, что и было выполнено. В дизельном двигателе прогорел компенсатор. В результате двуокись углерода пошла в систему вентиляции", – говорится в описании событий. В результате из 105 человек, находящихся на борту, 86 потеряли сознание, а двое подводников скончались. Ранее, в серии статей о проблемах российского рынка судовой арматуры, был сделан вывод - большинство аварий на подводном флоте так или иначе связана с арматурой. В некоторых случаях неисправный клапан приводил к беде сразу, в других – на технические проблемы накладывался человеческий фактор. Компенсаторы – еще один вид комплектующих, способный доставить неприятностей экипажу. Поэтому и требования к их качеству по всему миру находятся в районе верхней границы возможностей производства.

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Источник: Агентство Mil.Press