Саратовский Энергомашкомплект представляет новинки трубопроводной арматуры на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ 2019», проходящей сейчас в Екатеринбурге до 11 июля

Компания «Энергомашкомплект» при поддержке Торгово-промышленной палаты Саратовской области представляет новинки в области трубопроводной арматуры на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ 2019», проходящей в Екатеринбурге. С продукцией «Энергомашкомплект» можно ознакомиться в экспозиции коллективного стенда Саратовской области. (Пав.1, стенд 1S46).

Мероприятие продлится с 8 по 11 июля. В выставке принимают участие более 600 компаний из 14 стран.

Сайт компании Энергомашкомплект, 8 июля 2019 г.