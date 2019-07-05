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ТЕРМОБРЕСТ выпустил видеоролик о новинке: комбинированный регулятор-стабилизатор давления «КОМПАКТ»

05 июля, 2019 4

НОВИНКА ПРОИЗВОДСТВА - КОМБИНИРОВАННЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ СТАБИЛИЗАТОРЫ ДАВЛЕНИЯ В КОМПАКТНОМ ИСПОЛНЕНИИ КОРПУСА применяются в составе газовых регуляторных пунктов и установок, газовых горелок и приборов аналогичного назначения, где требуется поддержание стабильной величины давления газа.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМБИНИРОВАННЫХ РЕГУЛЯТОРОВ-СТАБИЛИЗАТОРОВ В КОМПАКТНОМ ИСПОЛНЕНИИ:

- совмещение в одном корпусе регулятора-стабилизатора давления, предохранительно-сбросного (ПСК) и предохранительно-запорного (ПЗК) клапанов;

- меньшие габаритные размеры в сравнении с традиционными регуляторами с ПСК и ПЗК;

- высокая точность редуцирования и стабилизации выходного давления.

Пресс-центр СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО, 4 июля


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