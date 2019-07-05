ТЕРМОБРЕСТ выпустил видеоролик о новинке: комбинированный регулятор-стабилизатор давления «КОМПАКТ»

НОВИНКА ПРОИЗВОДСТВА - КОМБИНИРОВАННЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ СТАБИЛИЗАТОРЫ ДАВЛЕНИЯ В КОМПАКТНОМ ИСПОЛНЕНИИ КОРПУСА применяются в составе газовых регуляторных пунктов и установок, газовых горелок и приборов аналогичного назначения, где требуется поддержание стабильной величины давления газа.
ПРЕИМУЩЕСТВА КОМБИНИРОВАННЫХ РЕГУЛЯТОРОВ-СТАБИЛИЗАТОРОВ В КОМПАКТНОМ ИСПОЛНЕНИИ:
- совмещение в одном корпусе регулятора-стабилизатора давления, предохранительно-сбросного (ПСК) и предохранительно-запорного (ПЗК) клапанов;
- меньшие габаритные размеры в сравнении с традиционными регуляторами с ПСК и ПЗК;
- высокая точность редуцирования и стабилизации выходного давления.
Пресс-центр СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО, 4 июля