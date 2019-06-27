На Ульяновском заводе промышленной арматуры (УЗПА) для ПАО Татнефть разработаны шаровые краны DN 200

На Ульяновском заводе промышленной арматуры изготовлена очередная партия продукции для ПАО «Татнефть» - крупной нефтяной компании, занимающей 5 место в России по добыче и реализации нефти. По пожеланиям заказчика были разработаны шаровые краны DN 200, которые обеспечивают эффективную эксплуатацию трубопроводов. Вся арматура была испытана на гидравлическом аттестованном стенде нашей компании. По результатам испытаний был подтвержден класс герметичности «А»(нет видимых протечек), что положительно характеризует качество обработки и сборки комплектующих нашими специалистами. Наш контроль качества продукции ОТК и внедренная СМК 9001 (система стандартизации) позволяет проводить приемо-сдаточные испытания с первого раза. Вся партия была изготовлена УЗПА в кратчайшие сроки, специалисты учли все требования заказчика. Нашими партнерами ООО «НК НХТС» и ООО «Вегатон» в сроки была произведена комплектация кранов ответными фланцами, крепежом и проведена комплектация редукторами.

Пресс-центр УЗПА, 21 июня 2019 года