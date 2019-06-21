КОНАР инвестирует средства в Камышинский кузнечно-литейный завод в Волгоградской области за счет господдержки

Андрей Бочаров высоко оценил уровень взаимодействия и темпы сотрудничества с Промышленной группой КОНАР, в состав которой входит Камышинский кузнечно-литейный завод ООО «Кузница». Губернатор подчеркнул, что все обозначенные договоренности исполняются в полном объеме. За несколько лет КОНАР завершил на заводе в Камышине реализацию инвестпроекта по организации высокотехнологичного производства штампованных заготовок для нефтегазовой промышленности и железнодорожного транспорта: это позволило создать дополнительные рабочие места и увеличить объемы производства. Было проведено техническое перевооружение, установлено современное оборудование. Сейчас кузнечно-литейный завод производит металл для разных отраслей, в том числе ОПК, атомной и нефтегазовой промышленности в рамках программы импортозамещения.

Пресс-релиз Группы Конар