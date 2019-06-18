МЗТА разместил 83 позиции типоразмеров трубопроводной арматуры для распродажи. Всего на сумму 3,5 млн рублей.

Таблица типоразмеров приведена в сокращении.
|3адвижка 30нж64нж Ру 25 Ду 50 "А”
|1
|15 500,00
|Клапан запорный фланцевый 15нж65нж Ру 16 Ду 50
|41
|17 000,00
|Клапаг обратный поворотный 19лс53нж Ру40 Ду50 ХЛ1 исполнение Е (2-ой сорт)
|1
|5 000,00
|Клапан обратный поворотный 19нж38нж Ру63 Ду50 исполнение J
|1
|14 000,00
|Задвижка 39ч939р Ру 16 Ду 50 тип А
|5
|2 500,00
|Клапан запорный фланцевый 15с65нж Ру 16 Ду 50 исполнение F
|3
|5 000,00
|Затвор фланцевый 32с24нж ру 16 Ду 50
|3
|5 000,00
|Задвижка 30с15нж Ру 40 Ду 80 "А” под приварку (L=282)
|1
|9 000,00
|Клапан запорный фланцевый 15с65нж Ру 16 Ду 80
|17
|9 500,00
|Клапан запорный фланцевый 15с22нж Ру 40 Ду 80 исполнение Е
|41
|10 500,00
|Клапан запорный фланцевый 15лс65нжРу16 Ду80 ХЛ1
|10
|10 500,00
|Задвижка 30ч939р Ру16 Ду 80 тип А
|4
|4 000,00
|Клапан запорный фланцевый 15с65нжРу16 Ду100 ХЛ1
|7
|12 500,00
|задвижка 30с41нж Ру 16 Ду 100 "А” исполнение Е
|1
|10 000,00
|Задвижка 30лс15нж Ру 40 Ду 100 ХЛ1 "А” газ исполнение Е
|1
|16 500,00
|Клапан запорный фланцевый 15лс65нж Ру 16 Ду 100 ХЛ1
|10
|10 500,00
|Клапан обратный поворотный 19лс76нж Ру 16 Ду 100 ХЛ1
|5
|10 500,00
|Задвижка 30нж15нж Ру 40 Ду 150 "А” исполнение Е (L=403)
|11
|75 000,00
|Клапан обратный фланцевый 15с65нж Ру 16 Ду 150,
|1
|19 000,00
|Клапан запорный фланцевый 15с22нж Ру 40 Ду 150 исполнение Е
|21
|25 000,00
|Затвор 32ч34р1 Ру16 Ду 150
|22
|3 000,00
|Клапан обратный поворотный 19с38нж Ру 16 Ду 100, шт
|1
|17 500,00
|Задвижка клиновая, стандарт API 602, VGT — 4QD, 10/114, 25, #800, шт, Австрия
|16
|3 500,00
|Задвижка БФЕ компакт Ду 15 Класс 800 F22 — под резьбу NPT, шт , Основная
|99
|3 000,00
|Задвижка БФЕ компакт Ду 20 Класс 800 F22 — под резьбу NPT, шт , Основная
|50
|3 000,00
|Задвижка БФЕ компакт Ду 25 Класс 800 F22 — под резьбу NPT, шт , Основная
|31
|3 500,00
|Задвижка БФЕ компакт Ду 40 Класс 800 F22 — под резьбу NPT, шт , Основная
|5
|6 500,00
|Задвижка БФЕ компакт Ду 15 Класс 800 F22 — под приварку NPT, шт , Основная
|29
|3 000,00
|Задвижка БФЕ компакт Ду 20 Класс 800 F22 — под приварку NPT, шт , Основная
|20
|3 000,00
Источник - сайт компании ПО «МЗТА», Муром, 17 июня 2019 года