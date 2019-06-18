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МЗТА разместил 83 позиции типоразмеров трубопроводной арматуры для распродажи. Всего на сумму 3,5 млн рублей.

18 июня, 2019 11

Таблица типоразмеров приведена в сокращении.

 

3адвижка 30нж64нж Ру 25 Ду 50 "А” 1       15 500,00   
Клапан запорный фланцевый 15нж65нж Ру 16 Ду 50 41       17 000,00   
Клапаг обратный поворотный  19лс53нж Ру40 Ду50 ХЛ1 исполнение Е (2-ой сорт) 1         5 000,00   
Клапан обратный поворотный 19нж38нж Ру63 Ду50 исполнение J 1       14 000,00   
Задвижка 39ч939р Ру 16 Ду 50 тип А 5         2 500,00   
Клапан запорный фланцевый 15с65нж Ру 16 Ду 50 исполнение F 3         5 000,00   
Затвор фланцевый 32с24нж ру 16 Ду 50 3         5 000,00   
Задвижка 30с15нж Ру 40 Ду 80 "А” под приварку (L=282)  1         9 000,00   
Клапан запорный фланцевый 15с65нж Ру 16 Ду 80  17         9 500,00   
Клапан запорный фланцевый 15с22нж Ру 40 Ду 80 исполнение Е 41       10 500,00   
Клапан запорный фланцевый  15лс65нжРу16 Ду80 ХЛ1 10       10 500,00   
Задвижка 30ч939р Ру16 Ду 80 тип А 4         4 000,00   
Клапан запорный фланцевый  15с65нжРу16 Ду100 ХЛ1 7       12 500,00   
задвижка 30с41нж Ру 16 Ду 100 "А” исполнение Е 1       10 000,00   
Задвижка 30лс15нж Ру 40 Ду 100 ХЛ1 "А” газ  исполнение Е 1       16 500,00   
Клапан запорный фланцевый 15лс65нж Ру 16 Ду 100 ХЛ1 10       10 500,00   
Клапан обратный поворотный 19лс76нж Ру 16 Ду 100 ХЛ1 5       10 500,00   
Задвижка 30нж15нж Ру 40 Ду 150 "А” исполнение Е (L=403) 11       75 000,00   
Клапан обратный фланцевый 15с65нж Ру 16 Ду 150,  1       19 000,00   
Клапан запорный фланцевый 15с22нж Ру 40 Ду 150  исполнение Е 21       25 000,00   
Затвор 32ч34р1 Ру16 Ду 150 22         3 000,00   
Клапан обратный поворотный 19с38нж Ру 16 Ду 100, шт 1       17 500,00   
Задвижка клиновая, стандарт API 602, VGT — 4QD, 10/114, 25, #800, шт,  Австрия 16         3 500,00   
Задвижка БФЕ компакт Ду 15 Класс 800 F22 — под  резьбу NPT, шт , Основная 99         3 000,00   
Задвижка БФЕ компакт Ду 20 Класс 800 F22 — под  резьбу NPT, шт , Основная 50         3 000,00   
Задвижка БФЕ компакт Ду 25 Класс 800 F22 — под  резьбу NPT, шт , Основная 31         3 500,00   
Задвижка БФЕ компакт Ду 40 Класс 800 F22 — под  резьбу NPT, шт , Основная 5         6 500,00   
Задвижка БФЕ компакт Ду 15 Класс 800 F22 — под  приварку NPT, шт , Основная 29         3 000,00   
Задвижка БФЕ компакт Ду 20 Класс 800 F22 — под  приварку NPT, шт , Основная 20         3 000,00   

 Источник - сайт компании ПО «МЗТА», Муром, 17 июня 2019 года

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