Дополнительная маркировка продукции увеличивает цены но не снижает долю контрафакта. ТПП РФ в июле проводит совещание

В Торгово-промышленную палату Российской Федерации поступило письмо от Союза «Вятская Торгово-промышленная палата» (исх. №1-01-01-34 от 30.05.2019) относительно существующих проблем производителей различной продукции в сфере маркировки продукции. Участники круглого стола «Маркировка товаров и торговая деятельность кировских предприятий», проведенного Вятской ТПП 23 мая 2019 года, выражают обеспокоенность тем, что, с одной стороны, чипирование продукции не привело к снижению доли контрафактной и контрабандной продукции на рынке, а с другой - ведет к росту цен на выпускаемую продукцию. Разделяя озабоченность бизнеса сложившейся ситуацией, ТПП РФ планирует провести в июле 2019 года совещание с участием представителей Минпромторга России в режиме ВКС для обсуждения проблем и предложений по их решению. ТПП РФ обращается к деловому сообществу с просьбой озвучить свою позицию относительно существующей проблематики в сфере маркировки продукции и внести предложения по ее решению.

Источник: ТПП РФ, 13 июня