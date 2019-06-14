Не стало Феликса Владимировича Кармазинова, друга, мецената арматуростроения, бессменного директора Водоканала в Санкт-Петербурге

Все плачут.... много фото в архиве ТПА, интересно как мы в Маастрихте Valve World ровняли и в русский превращали и Яков Ароныч Берман помогал нам....жаль Арматурный Оскар так и не вручили....

Краткая биография





Феликс Владимирович Кармазинов – доктор технических наук, профессор; доктор экологии, академик Инженерной академии, академик Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы, почетный профессор Европейского университета, Международной академии наук о природе и обществе.

Феликс Кармазинов родился 6 октября 1943 года в Кронштадте. В 1966 году окончил Ленинградский институт водного транспорта. Кармазинов Ф.В. – почетный гражданин Санкт-Петербурга и Кронштадта. Лауреат государственной премии в области науки и техники (2001 год). Лауреат международной премии «Европейский стандарт» за значительный личный вклад в международное сотрудничество, ведущее к улучшению экологической обстановки в акватории Балтийского моря и достижение качества питьевой воды на уровне европейских стандартов.

Награжден орденом Почета, орденом Дружбы, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалью кавалера французского национального ордена «За заслуги», командорским знаком 1-ой категории ордена Финского Льва, памятной медалью им.Королевы Виктории за личное достоинство и многими другими наградами. Ф.В. Кармазинов удостоен звания «Почетный работник ЖКХ Российской Федерации» и «Почетный работник водного хозяйства».

Заслуженный инженер России.

Является автором (соавтором) более 100 опубликованных работ по водопроводно-канализационной тематике, имеет несколько десятков патентов и авторских свидетельств.

Источник: Дмитрий Грак и ООО «МЦ ТПА»