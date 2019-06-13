Информирован – значит вооружен Нет новостей на сайте - нет информации о компании Нет информации - нет на рынке!

Колонка редактора (в сокращении) в новом номере ТПА №3(102) июнь 2019

Начали переформатировать ленту новостей на сайте журнала ТПА. Те, кто ранее занимался этим, твердили мне, что нет новостей в интернете вообще, агрегаторы информации почти ничего не дают по арматуре поэтому ежедневно заполнить ленту 7–10 новостными сюжетами – это проблема. Найти каждый день по 6-8 новостей не проблема. Проблема в другом: на самых интересных ресурсах крупнейших производителей и поставщиков новостей почти нет. Есть устаревшие поздравления с Новым годом, в лучшем случае с 8Марта, сообщают о выставках, которые давно закончились. Почему на сайтах крупнейших арматурных заводов то Богу молятся, то детей по экскурсиям водят и грамоты вручают, то соглашения подписывают о намерениях с непрогнозируемым результатом...Почему даже нет желания окупить затраты? Только за хостинг (размещение в интернете) плюс регистрацию домена в год уходит от 50 до 100 тыс. руб. Если прибавить зарплату системного администратора, то в год это стоимость равна одной небольшой выставки, на которые все еще в экстазе энтузиазма тратятся средства, хотя почти все арматурные форумы и выставки почили в бозе.

Сайт компании – это визитная карточка. Если там в июне «новость» с Новым 2019 годом, то эту карточку лучше выбросить – за более чем полгода измениться может многое: номенклатура сократится, гендир поменяться, цены увеличиться.... Консультируем службы экономической безопасности предприятий, которые принадлежат Газпрому, Росатому, Транснефти и др. Вопрос первый - это контрафакт или настоящая заводская продукция, которая поставлена, и на которую есть паспорт, акты, накладные, ведомости и тд? Второй вопрос: соответствует ли то, что написано в паспорте, тому, что «в железе» уже установлено на объекте? Самое простое – это дать адреса сайтов завода и поставщика, на которых все должно быть в полном виде: от фото продукции до номера контактного телефона. Но, увидев в июне последнюю новость о новогоднем поздравлении, смотреть далее сайт становится бессмысленным.

Задайте вопрос себе, что подумает о Вашем предприятии специалист службы экономической безопасности, прочитав на Вашем сайте поздравление с 8 Марта или с Новым годом в июне вместо новостей о продукции, технологиях, поставках, подписанных контрактах, купленных стендах и тд.? Можно не думать долго над ответом! Предприятия или нет, или оно уже нормально не работает...

Источник: журнал ТПА №3(102) и ООО «МЦ ТПА»