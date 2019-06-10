Газпром. Закупки: Капремонт оборудования, закупки трубопроводной арматуры и прочего оборудования

Газпромом объявлены закупки:
Стальные газовые краны диаметром менее 300 мм 0004/19/4.3/0042586/ТГВолгоград/К/ГОС/Э/05.06.2019
Поставка стальных газовых кранов для комплектации АГРС Базковская и АГРС Даниловская для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
Трубопроводная арматура 0037/19/4.3/0042181/ТГСаратов/ПР/ГОС/Э/05.06.2019
Поставка регуляторов давления газа для капитального ремонта объектов ООО «Газпром трансгаз Саратов» в 2019 году (№0037/19/4.3/0042181/ТГСаратов/ПР/ГОС/Э/05.06.2019) ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Котельное и котельно-вспомогательное оборудование 0020/19/4.5/0039842/ТГСПб/К/ГОС/Э/05.06.2019
Поставка теплосантехнического и нестандартизированного оборудования (Котельное и котельно-вспомогательное оборудование) для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" (054/0020/19/4.5/0039842/ТГСПб/К/ГОС/Э/05.06.2019)
Теплосантехническое и нестандартизированное оборудование (запчасти и компле-щие) 0020/19/4.3/0039843/ТГСПб/К/ГОС/Э/05.06.2019
Поставка теплосантехнического и нестандартизированного оборудования (Водоочистное оборудование (ЛОС, КОС, БОВ)) для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" (055/0020/19/4.3/0039843/ТГСПб/К/ГОС/Э/05.06.2019)
Блочная нефтехимаппаратура 0001/19/4.1/0044333/ГПК/К/ГОС/Э/05.06.2019
Поставка аппаратов воздушного охлаждения газа для нужд ООО «Газпром комплектация» 0001/19/4.1/0044332/ГПК/К/ГОС/Э/05.06.2019
Поставка аппаратов воздушного охлаждения газа для нужд ООО «Газпром комплектация»
Газоперекачивающие агрегаты 0055/19/4.3/0039826/ГПереработка/ПР/ГОС/Э/05.06.2019
Поставка контрольно-измерительных приборов и автоматики (Датчики, преобразователи, приборы, элементы автоматики) для нужд ООО "Газпром переработка" (термометр, табло)
Источник : Neftegaz.RU, 7 июня 2019 года