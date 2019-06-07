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Новая программа занятий Школы арматурного профессионализма ТПА по регулирующей арматуре

07 июня, 2019 14

Школа арматурного профессионализма ТПА начинает занятия по новому курсу «Регулирующая арматура». Занятия проводит автор Справочника В.П.Эйсмонт. Длительность 3-4 дня. Обучение проводится для специалистов одного предприятия с выездом преподавателя на предприятие.

Все участники заранее снабжаются Справочником В.П.Эйсмонта «Регуляторы».

 

В программе занятий:

Что такое регулирующая арматура (РА) ( ГОСТ 24856-2014);

Регуляторы(Р) - как один из подвидов РА (ГОСТ 24856-2014, ГОСТ 11876 ГСП,

ГОСТ 12678-80, ГОСТ 16587-71)

Регулирующие клапаны (РК) - как одни из подвидов РА (ГОСТ 24856-2014,ГОСТ 23866-87,

ГОСТ 16587-71);

Системы автоматического регулирования и регулирующая арматура;

.Расчёты регулирующей арматуры:

- Гидравлические;

- Регуляторов (книга «Регуляторы»,опросный лист, СТ ЦКБА 065-2008);

- Регулирующих клапанов (книга «Исполнительные устройства промышленных регуляторов»,опросный лист, СТ ЦКБА 065-2008);

- Силовые;

- Регулирующих клапанов (книга «Исполнительные устройства промышленных регуляторов»)

- Статических и динамических характеристик

-Надёжности

- Тепловые

- Математические модели и ЧЭ

- Конструирование основных узлов и деталей (книга «Регуляторы)

- Особенности расчётов и конструирования регуляторов с усилителями (книга «Регуляторы»)

- Математические модели и ЧЭ

- Изготовление Регуляторов (книга «Регуляторы)

- Изготовление Регулирующих клапанов (книга «Исполнительные устройства промышленных регуляторов»);

- Испытания Регулирующих клапанов (книга «Исполнительные устройства промышленных регуляторов»)

- Выбор и настройка «Регуляторов» (книга «Регуляторы)

- Выбор и настройка Регулирующих клапанов(книга «Исполнительные устройства промышленных регуляторов»,)

Источник: Пресс-релиз МЦ ТПА


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