Новая программа занятий Школы арматурного профессионализма ТПА по регулирующей арматуре

Школа арматурного профессионализма ТПА начинает занятия по новому курсу «Регулирующая арматура». Занятия проводит автор Справочника В.П.Эйсмонт. Длительность 3-4 дня. Обучение проводится для специалистов одного предприятия с выездом преподавателя на предприятие.
Все участники заранее снабжаются Справочником В.П.Эйсмонта «Регуляторы».
В программе занятий:
Что такое регулирующая арматура (РА) ( ГОСТ 24856-2014);
Регуляторы(Р) - как один из подвидов РА (ГОСТ 24856-2014, ГОСТ 11876 ГСП,
ГОСТ 12678-80, ГОСТ 16587-71)
Регулирующие клапаны (РК) - как одни из подвидов РА (ГОСТ 24856-2014,ГОСТ 23866-87,
ГОСТ 16587-71);
Системы автоматического регулирования и регулирующая арматура;
.Расчёты регулирующей арматуры:
- Гидравлические;
- Регуляторов (книга «Регуляторы»,опросный лист, СТ ЦКБА 065-2008);
- Регулирующих клапанов (книга «Исполнительные устройства промышленных регуляторов»,опросный лист, СТ ЦКБА 065-2008);
- Силовые;
- Регулирующих клапанов (книга «Исполнительные устройства промышленных регуляторов»)
- Статических и динамических характеристик
-Надёжности
- Тепловые
- Математические модели и ЧЭ
- Конструирование основных узлов и деталей (книга «Регуляторы)
- Особенности расчётов и конструирования регуляторов с усилителями (книга «Регуляторы»)
- Математические модели и ЧЭ
- Изготовление Регуляторов (книга «Регуляторы)
- Изготовление Регулирующих клапанов (книга «Исполнительные устройства промышленных регуляторов»);
- Испытания Регулирующих клапанов (книга «Исполнительные устройства промышленных регуляторов»)
- Выбор и настройка «Регуляторов» (книга «Регуляторы)
- Выбор и настройка Регулирующих клапанов(книга «Исполнительные устройства промышленных регуляторов»,)
Источник: Пресс-релиз МЦ ТПА