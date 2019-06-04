СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО получены Сертификаты соответствия Центрального органа по сертификации «НИИСРП»

Компанией ТЕРМОБРЕСТ получены Сертификаты соответствия требованиям международных норм, законодательства ТС ЕАЭС, Российской Федерации и Республики Беларусь по качеству и надежности производимых товаров и услуг, а также требованиям международных стандартов в области развития бренда (THE EFFIE EFFECTIVENESS INDEX, ISO 10668:2010, MCO 210). При этом, Центральным органом по сертификации ООО «НИИСРП» завод был включен в реестры «100 ЛУЧШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ТС ЕАЭС» и «БРЕНД ГОДА». Таким образом ТЕРМОБРЕСТ в очередной раз подтверждает соответствие качества изготавливаемой продукции требованиям профессиональных стандартов, высокий уровень экономического развития предприятия, а также надежность деловой репутации.