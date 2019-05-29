О рынке стальных труб и трубной продукции в Санкт-Петербург: цены ниже отпускных заводов - производителей и нехватка финансирования

Дмитрий Осипчук, директор по продажам МК Промстройметалл-Санкт-Петербург, выступая на конференции "Стальные трубы: производство и региональный сбыт" 27-28 мая в Ростове-на-Дону, рассказал об особенностях функционирования спотового рынка трубной продукции в Петербурге. Среди особенностей регионального рынка, он отметил долгое согласование проектов, сметные цены ниже отпускных цен заводов, ощущается нехватка финансирования крупных проектов. Отсутствие роста потребления качественной трубы влечет нарушение баланса спроса и предложения трубной продукции в регионе, а покупатели зачастую в погоне за ценой заменяют трубы на менее качественную продукцию, испытывают трудности с предоставлением гарантий оплаты и залогов при кредитовании. При этом отмечается некомпетентность подрядчиков, которые не принимают новые правила функционирования рынка, есть примеры выстраивания финансовых пирамид.

Источник: ИИС "Металлоснабжение и сбыт”