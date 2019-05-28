Опять в продаже паронит из канцерогенного асбеста: самые дешевые фланцевые прокладки для трубопроводной арматуры

Паронит – это листовой материал, при изготовлении которого используется смесь каучука, натурального или искусственного, асбестового волокна, наполнителей в виде порошков и других добавок. Главная характеристики паронита – показатель предела текучести, составляющий около 320 МПа. При достижении этого уровня, материал меняет состояние и заполняет любые дефекты поверхности, включая трещины, раковины или сколы. В результате достигается требуемая герметичность соединения. Различают 7 видов промышленного паронита. Их классификация осуществляется в соответствии с положениями ГОСТа 481-80. Толщина материала варьируется от 0,4 до 6 мм, что позволяет подобрать подходящий по размерам лист, из которого изготавливается паронитовая прокладка необходимых габаритов. Одной из самых востребованных разновидностей рассматриваемого изделия являются фланцевые паронитовые прокладки. Они используются для уплотнения фланцевых соединений при монтаже трубопроводов. Основными достоинствами изделий выступают:

· простота практического применения

· минимум требований в ходе обслуживания

· высокий уровень достигаемой герметичности

· долговечность

· доступная стоимость

· широкий диапазон температур (от -50 до +450 градусов), допускающих беспроблемную эксплуатацию паронитовых уплотнителей

· неподверженность к коррозии и воздействиям агрессивных сред.

Источник: Пресс-центр ЗАО «ТМЗ», Тула