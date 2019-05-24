Предстоит замена китайской арматуры, установленной на ТЭС Вьетнама на клапаны и задвижки БКЗ (Барнаул)

Вьетнам будет заменять китайскую арматуру на продукцию Барнаульского котельного завода. Для этого Вьетнамское центрально ТВ сняло сюжета о БКЗ, как компании – поставщике оборудования для предприятий энергетики Вьетнама. Телевизионщики взяли интервью у ведущих специалистов завода, сняли этапы производства арматуры. Отснятый материал войдёт в серию сюжетов об Алтае, которые будут показаны по первому государственному каналу Вьетнама. Задачей проекта является знакомство вьетнамских телезрителей с сибирским краем. Решение о посещении завода принято не случайно. Дело в том, что с 2016 г. БКЗ регулярно поставляет арматуру одной из крупнейших электростанций Вьетнама - ТЭС Фалай. Руководство станции удовлетворено качеством изделий российского производителя.

Источник: Пресс-центр ООО "Барнаульский котельный завод", Барнаул