Дискуссия по письму Проектного института АО НИИтурбокомпрессор". Возможен ли антипомпажный шаровой кран?

Уважаемый Дмитрий Георгиевич!

На Ваше письмо от 15.05.2019 г. сообщаю:

1. Нам известно явление помпажа и его проявления – скачки давления и расхода. Общеизвестны также три способа борьбы с ним: перепуск среды на вход компрессора, сброс среды из линии нагнетания, например, в атмосферу, если это допустимо, и, некие манипуляции с направляющим аппаратом компрессора.

2. Известны основные требования к антипомпажным клапанам: быстродействие в широком диапазоне расходов перепускаемой среды с точным позиционированием затвора в соответствии с управляющим сигналом, поступающим из верхнего уровня управления компрессора. При штатном режиме работы компрессора антипомпажный клапан закрыт герметично.

3. Применение антипомпажных клапанов на базе шаровых кранов нам неизвестно. По нашему мнению, применение шаровых кранов в качестве антипомпажных не является удачным решением: в процессе регулирования появится проблема герметизации шара или сегмента; привод клапана достаточно сложный, в силу чего могут появиться проблемы как быстродействия, так и позиционирования шара (сегмента) в зависимости от сигнала управления. Вероятно, именно поэтому наибольшее применение получили прямоходовые антипомпажные клапаны плунжерного (тарельчатого) исполнения.

4. НПО «Аркон» производит антипомпажные клапаны Dу100, Ру10(16) прямоходного исполнения с пневмоприводом для установки в турбодетандерных компрессорных агрегатах.

С наилучшими пожеланиями,

Генеральный директор ЗАО «НПО «Аркон» Коленко Н.Н.

Москва, 22.05.19

Письмо в редакцию журнала ТПА

АО «НИИтурбокомпрессор им В.Б.Шнеппа» 62 года занимается разработкой конструкторской документации для изготовления компрессорных установок и газоперекачивающих агрегатов. Важным и ответственным узлом в работе любого центробежного компрессора является антипомпажный клапан (АПК). В качестве АПК нами применяются запорно-регулирующие клапаны седельного или осесимметричного типа таких крупных производителей как Mokveld, Samson, DS Control и тд. В последнее время увеличилось количество предложений от субпоставщиков по применению в качестве АПК клапана на базе крана шарового (сегментного). В связи с чем мы начали поиск информации по применению таких типов клапанов в антипомпажной защите. Ваш журнал является ведущим изданием в области трубопроводной арматуры, потому прошу Вас оказать содействие в поиске информации о регулирующих кранах шаровых и сфере их применения, возможно у Вас уже были публикации на эту тему.

С уважением, Садртдинова Лена Зафировна

Начальник отдела технологического инжиниринга и оборудования АО "НИИтурбокомпрессор им В.Б.Шнеппа",

г.Казань, 15 мая 2019 года.

Источник: Международный журнал ТПА