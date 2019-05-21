Обновленная стратегия: доля ПАО «Газпром» в электроэнергетике резко растет

С момента вхождения «Газпрома» в электроэнергетику (в 2007 году) создан крупнейший в России вертикально интегрированный электроэнергетический холдинг — ООО «Газпром энергохолдинг» (100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром»). «Газпром энергохолдинг» объединил основные активы «Газпрома» в сфере генерации электрической и тепловой энергии, передачи и сбыта тепловой энергии. В 2018 году совокупный объем производства электрической энергии ключевыми производственными компаниями Группы «Газпром энергохолдинг» в России (ПАО «Мосэнерго», ПАО «ОГК-2», ПАО «ТГК-1» и ПАО «МОЭК» с учетом дочерних обществ — ООО «ТСК Новая Москва» и ООО «ТСК Мосэнерго») составил 146,5 млрд кВт*ч (-2,8% от объема выработки в 2017 году), тепловой — 124,4 млн Гкал (+3%).

Несмотря на некоторое снижение производственных показателей, суммарная выручка компаний Группы «Газпром энергохолдинг» в 2018 году по российским стандартам бухгалтерской отчетности выросла на 4,6% и составила 585,4 млрд руб., EBITDA увеличилась на 8% — до 114,1 млрд руб., а чистая прибыль выросла на 17,3% — до 53,2 млрд руб.). Обновленная стратегия Газпрома также предполагает реализацию проектов по созданию новых и модернизации действующих генерирующих мощностей, а также вывод объектов, эксплуатация которых экономически нецелесообразна. Отдельное внимание уделено дальнейшему повышению операционной эффективности, технологическому развитию, применению импортозамещающего оборудования. «Газпром» нацелен на диверсификацию электроэнергетического бизнеса за счет выхода на перспективные рынки в России и за рубежом.

Источник: корпоративные СМИ ПАО «Газпром» (в сокращении), 20 мая 2019 г.