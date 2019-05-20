Арматурный завод «Темпер»: Сербия- новый рубеж!

Это ещё один весомый шаг в экспортном направлении работы предприятия. Теперь курганские краны знают и в юго-восточной Европе! В марте этого года потенциальные партнеры из Белграда посетили предприятие "Темпер". "Мы планируем долгосрочное сотрудничество. Сербия- дружественная для России страна, во многом схожи наши менталитеты, а инфраструктура наших стран постсоветского пространства становится ещё одним поводом для сотрудничества!",- заявил Сергей Доронин, генеральный директор завода.

Источник: http://temper.ru/news/news_post/serbiya-novyy-rubezh